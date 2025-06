Rio Grande do Sul Morre aos 90 anos o jornalista gaúcho Ruy Carlos Ostermann

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2025

Ruy estava internado devido a complicações de uma pneumonia. (Foto: Arquivo/O Sul)

O jornalista e ex-comentarista gaúcho esportivo Ruy Carlos Ostermann morreu na noite dessa sexta-feira (27), vítima de complicações de uma pneumonia. Internado desde maio no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, ele completaria 91 anos em setembro. Ruy era viúvo desde 2021 e deixa um casal de filhos, além de cinco netos. O velório está marcado para as 10h deste sábado (28), no Salão Nobre da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Em suas redes sociais, as diretorias de Inter e Grêmio publicaram notas de pesar. O Hospital Moinhos de Vento também se manifestou, informando a ocorrência do óbito às 21h25min, após 47 dias de internação.

Natural de São Leopoldo (Vale do Sinos), o jornalista também atuou na política e na administração estadual: foi deputado estadual por dois mandatos consecutivos entre 1982 e 1990, além de titular de duas secretarias – Ciência e Tecnologia, depois Educação – durante o governo do emedebista Pedro Simon (1987-1990). Sua trajetória é detalhada em livro biográfico lançado no ano passado pelo colega Carlos Guimarães.

Ruy se formou em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 1963. Depois de formado, lecionou filosofia nos colégios Israelita e João 23, ambos na capital gaúcha, depois foi professor da mesma universidade onde se diplomara, mas perdeu o cargo ao ser cassado em 1964 pela ditadura militar. Desse período restaria para sempre o apelido “Professor”.

Já a carreira jornalística foi deflagrada em 1962, na então Companhia Jornalística Caldas Júnior. Ele atuou em diferentes veículos da empresa: Rádio Guaíba e jornais “Folha da Tarde”, “Folha da Manhã” e “Folha da Tarde Esportiva”.

Sua primeira cobertura de Copa do Mundo foi em 1966, realizada na Inglaterra, pela emissora. Até 2006, estaria presente em 11 edições do evento em 44 anos.

Em 1978, ingressou na Rádio Gaúcha para chefiar o Departamento de Esportes. Fazia um comentário em horário nobre, na então TV Gaúcha, pouco antes do “Jornal Nacional”, chamado “2 Minutos de Esporte”. Até 2012, protagonizou com outros colegas o programa radiofônico “Sala de Redação”, no qual se manteve por 33 anos ininterruptos, sendo considerado o mais longevo âncora do programa.

Ruy também foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, em 2002. Escreveu no caderno de esportes do jornal Zero Hora e em 2007 passou a fazer parte do grupo de comentaristas da Sportv, no programa Bem Amigos. Tornou-se, ainda, o primeiro presidente da mesa diretora do Conselho Deliberativo da Televisão Educativa do Rio Grande do Sul (TVE-RS) e representante eleito entre 1995 e 2001.

Outro momento de destaque na carreira de Ruy Carlos Ostermann foi a apresentção, durante muitos anos, do programa “Encontros com o Professor”, espécie de “talk-show” itinerante que ocupou locais como o célebre Studio Clio, no bairro Cidade Baixa. Na atração, entrevistou escritores, atores, compositores, músicos, jornalistas, atletas e diversas personalidades, sendo que algumas entrevistas foram posteriormente publicadas em livros.

(Marcello Campos)

