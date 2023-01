Porto Alegre Lideranças femininas do empreendedorismo gaúcho se reúnem em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Empreendedoras gaúchas se reuniram com o objetivo de fomentar novos negócios Foto: Ingrid Gomes/Divulgação (Foto: Ingrid Gomes/Divulgação) Foto: Ingrid Gomes/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A primeira reunião estratégica anual de lideranças femininas do empreendedorismo gaúcho foi realizada na semana passada, em Porto Alegre, com o objetivo de fomentar novos negócios, unir mulheres para fortalecer o setor e trabalhar o desenvolvimento pessoal e profissional.

Fazem parte do núcleo de gestão as empresárias e empreendedoras Cátia Campos, Elenice Maiocchi, Marta Sarmento e Silvana Cetra. O encontro teve a presença das líderes da Jornada Feminina (representada pela SM Assessoria de Comunicação & Imprensa), Mulheres Brilhantes Que Inspiram, Confraria do Batom, Confraria do Salto Alto, Neteawork, Confraria Diamante e Confraria Café com Batom, além de Janaína Crespo, Silvinha Reis, Ana Paula Casa Grande, Roberta Capitão, entre outras.

O evento foi realizado no Espaço Office 424, no bairro Praia de Belas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/liderancas-femininas-do-empreendedorismo-gaucho-se-reunem-em-porto-alegre/

Lideranças femininas do empreendedorismo gaúcho se reúnem em Porto Alegre