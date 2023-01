Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para a realização de obras e serviços em dez rodovias gaúchas nesta semana

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Na ERS-122, ocorrem obras em diferentes trechos ao longo da rodovia Foto: Raphael Nunes/EGR Na ERS-122, ocorrem obras em diferentes trechos ao longo da rodovia. (Foto: Raphael Nunes/EGR) Foto: Raphael Nunes/EGR

A EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) informou que os motoristas devem ficar atentos para a realização de obras e serviços em dez estradas nesta semana no Rio Grande do Sul.

Ao todo, são 28 frentes de trabalho em diferentes regiões do Estado. A ação dos trabalhadores e a presença de máquinas na pista podem causar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos em horários de maior movimento.

Na região dos vales do Taquari e do Rio Pardo, são realizadas obras de recuperação do pavimento da RSC-453, do quilômetro 4 ao 5, em Venâncio Aires, e do 17 ao 18, em Cruzeiro do Sul. Do quilômetro 0 ao 5 e do quilômetro 7 ao 18, entre Venâncio Aires e Mato Leitão, está sendo implantada nova sinalização horizontal.

Também ocorrem intervenções para a manutenção do pavimento no quilômetro 74 da ERS-130, em Lajeado. Paralelo a isso, ocorre a conservação rotineira com serviço de roçada e limpeza das margens do quilômetro 97 ao 120, entre Vespasiano Corrêa e Guaporé, na ERS-129; do quilômetro 13 ao 26, entre Fazenda Vila Nova e Teutônia, na ERS-128; e roçadas, desobstrução de valas, bueiros e pintura de pontes e trevos na ERS-130, do quilômetro 69 ao 75, em Lajeado.

Na Serra e na região das Hortênsias, há a execução de reparos no pavimento da ERS-122, entre os quilômetros 100 e 128, entre Flores da Cunha e Antônio Prado. Também ocorre a manutenção asfáltica na ERS-115, no quilômetro 26, entre Três Coroas e Gramado, e na ERS-235, do quilômetro 25 ao 28, em Gramado.

A EGR executa a implantação da sinalização horizontal no quilômetro 26 da ERS-115, entre Três Coroas e Gramado, e no quilômetro 25 ao 28, da ERS-235, em Gramado. As roçadas e a limpeza das margens ocorrem na ERS-235, do quilômetro 0 ao 15, em Nova Petrópolis, do quilômetro 40 ao 46, em Canela, e do quilômetro 88 ao 92 da ERS-122, em Flores da Cunha.

Na região dos vales do Sinos, do Caí e Paranhana, a EGR realiza a sinalização horizontal da ERS-115, no quilômetro 26, entre Três Coroas e Gramado, e da ERS-122, do quilômetro 0 ao 20, entre Portão e São Sebastião do Caí.

Além disso, o cronograma de obras prevê a realização de roçadas e limpeza das margens na ERS-239, do quilômetro 24 ao 34, entre Campo Bom e Araricá, e do quilômetro 64 ao 88, entre Rolante e Riozinho; na ERS-115, do quilômetro 4 ao 19, entre Taquara e Três Coroas; e na RS-122, do quilômetro 32 ao 39, entre Bom Princípio e São Vendelino.

Na ERS-135, as equipes trabalham na manutenção do pavimento e na implantação de tachões do quilômetro 67 ao 68, em Erechim. O cronograma ainda prevê a realização de roçadas e limpeza das margens do quilômetro 25 ao 33, entre Coxilha e Sertão, e operações tapa-buracos em toda a extensão da rodovia.

