Colunistas Líderes do MDB articulam indicação do vice de Lula em 2026

Por Flavio Pereira | 23 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Renan Calheiros e Jader Barbalho: caciques do MDB já integraram, indicados pelo partido, a equipe de transição no inicio do governo Lula. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Embora esteja na fase inicial, um movimento de líderes nacionais do MDB, em especial do Norte e Nordeste que controlam o partido, tenta emplacar o apoio a uma reeleição de Lula em 2026, em troca da indicação do vice, para desbancar Geraldo Alckmin, do PSB. No MDB, são lembrados os nomes do governador do Pará, Helder Barbalho, e dos ministros Renan Filho (Transportes). O movimento por ora encontra resistência do ex-presidente Michel Temer, que coordena uma outra articulação para unir governadores de direita e centro-direita em torno de uma candidatura presidencial única em 2026. O único consenso entre os dois grupos do MDB, é que os rumos das eleições presidenciais apenas serão decididos na convenção partidária no ano que vem.

Haddad preocupado com corte de BPC, culpa judiciário

A Revista Veja registra que o ministro Fernando Haddad, preocupado em cortar gastos , mira as decisões judiciais que autorizam a concessão de BPCs (Beneficio de Prestação Continuada) negados pela previdência, e culpa o Judiciário, ao insinuar uma certa “indústria de liminares” por gerar para o governo, despesas com o BPC.

Presidente da AJUFE rebate com dados

O Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Caio Marinho, entidade que congrega os magistrados da Justiça Federal brasileira, de primeiro e segundo graus, bem como os ministros do Superior Tribunal de Justiça, e do Supremo Tribunal Federal, cita dados do CNJ para rebater Haddad: “Só 23% dos processos sobre BPC foram referendados em 2024”. Caio Marinho reforça:

– A Justiça cumpre seu papel constitucional diante da ineficiência estatal. O cidadão não procura o Judiciário por opção, mas por necessidade”, afirma.

Senador Heinze cobra informações sobre uso do dinheiro da saúde para vigiar cidadãos

Preocupado com a chamada “Rede Minerva” mantida pelo Governo Federal com recursos da Saúde, para monitorar políticos, jornalistas e influenciadores, o senador Luis Carlos Heinze (PP) promete apurar a fundo a extensão desse caso. Indignado, Heinze comenta que “todo mundo já sabe que o desgoverno perdeu completamente o senso de prioridade, mas usar dinheiro da saúde para vigiar os cidadãos nas redes sociais é um absurdo sem tamanho.” Dos 54,1 milhões destinados ao programa, 12,2 milhões foram retirados do orçamento do ministério da Saúde. O Senador gaúcho afirma:

– Já cobramos explicações formais e vamos a fundo nessa história, que parece ter nome e sobrenome muito claros: perseguição política”.

Para culpar Melo, vereador do PT denuncia bomba de água desativada. A bomba era do Trensurb…

Um vídeo do vereador Jonas Reis (PT) tentando culpar o prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo, por um suposto descaso, mostrou uma casa de bombas desativada, e ninguém trabalhando no local. O vereador Ramiro Rosário (Novo) foi ao local e desmascarou o vídeo:

– A casa de bombas em questão é da Trensurb, estatal federal comandada pelo PT. O vereador do PT não conhece a própria cidade. Pelo menos em uma coisa ele tem razão: a administração da Trensurb é uma porcaria, não cuida da sua própria infraestrutura e ainda atrapalha a cidade. Tem mesmo é que privatizar”, declarou Ramiro Rosário.

Fernanda Barth: “enchente é resultado de série de governos sucessivamente omissos e negligentes”

Titular do Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos Desenvolvimento de Porto Alegre, Fernanda Barth lembra que como vereadora, coordenou a Frente Parlamentar da Orla do Guaíba, pauta que defende desde antes da enchente de maio de 2024”. Fernanda recorda que “já estive duas vezes em Brasília para falar sobre isso na Câmara dos Deputados, realizamos audiências públicas, “mas essa pauta não anda”.

Segundo ela, falta uma política rotineira de desassoreamento dos rios, “trabalho que não foi feito e que não é feito há no mínimo 20 anos no Rio Grande do Sul.” Fernanda lembra que “o nosso Estado, que tem a segunda maior bacia hidrográfica, vai se afogar na própria potência que tem. Nos rios, e no Guaíba está o exemplo: não são ilhas, mas bancos de areia que se desenvolveram pela falta de dragagem, uma prova cabal da negligência de uma série de governo sendo sucessivamente omissos, negligentes e incompetente no cuidado com o meio ambiente, comprometendo vidas, empregos e o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul.

Um rio assoreado é um rio morto.”

– Desassorear rios é proteger pessoas, cidades e garantir futuro e qualidade de vida para todos. Essa luta não vai parar enquanto não tivermos uma política estadual permanente e séria de dragagem e desassoreamento”, afirma.

Eliane Catanhede preocupada: “Por que os mísseis do Irã caem em Israel e não matam ninguém?”

A jornalista Eliane Cantanhêde, da GloboNews, ironizou no sábado (21) o número de mortes causadas pelos mísseis iranianos contra Israel. Ela afirmou:

– Por que os mísseis do Irã caem em Israel e não matam ninguém?”

– Tem uma mortezinha aqui, outra ali. Uns 23 feridos aqui, 40 ali. Feridos!”

– Eu não consigo entender por que o Irã atinge o alvo e não mata ninguém.” (risos).

Major Rafael Rozenszajn, porta-voz das FDI: “Israel protege seus civis. Essa é a diferença entre nós e eles”.

O major Rafael Rozenszajn, foi designado porta-voz das Forças de Defesa de Israel. Nascido no Rio de Janeiro e advogado por formação, ele está no Exército de Israel há 20 anos. Rozenszajn, garante que o exército de Tel Aviv está preparado para defender os cidadãos israelitas. O porta-voz enfatiza que a guerra não é contra o povo iraniano, mas contra o regime, que ele caracterizou como “cruel e totalitário”. Rozenszajn expressou a crença de que, com a queda do atual regime, o povo iraniano “vai ser muito mais livre, vai ser muito mais feliz”. Sobre o que se considera “reduzido número de mortos” em razão dos ataques do Irã, explica:

– Israel protege seus civis. Por isso, nenhum civil morreu no ataque ao Hospital Soroka. Os pacientes foram evacuados para o bunker um dia antes. O exército israelense faz ataques contra alvos militares. Irã atinge hospitais e creches.

Essa é a diferença entre nós e eles”.

Flávio Pereira

@flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/lideres-do-mdb-articulam-indicacao-do-vice-de-lula-em-2026/

Líderes do MDB articulam indicação do vice de Lula em 2026

2025-06-23