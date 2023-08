Porto Alegre Liga da Defesa Nacional promove a “Semana da Pátria” em Porto Alegre com muitas atrações

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A maratona cívica marca o início das comemorações da “Semana da Pátria” em todo o País, desde o final da década de 1930. Será assim também em Porto Alegre Foto: Divulgação (Foto: Freepik) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A centenária Liga da Defesa Nacional, entidade fundada no Rio de Janeiro em 1916 por um grupo de intelectuais liderados pelo poeta Olavo Bilac, está presente em todos os rincões do Brasil. Foi criada para “robustecer na opinião pública nacional um elevado sentimento de patriotismo”, frase que consta da ata de fundação da Liga.

A Liga da Defesa Nacional tem como objetivos estimular o patriotismo e o civismo dos brasileiros, defender os princípios da integridade territorial e de integração nacional, prestigiar a cultura e os valores nacionais, estimular o estudo da História do Brasil e cultuar os vultos maiores da nacionalidade e as nossas tradições.

Porto Alegre

A maratona cívica marca o início das comemorações da “Semana da Pátria” em todo o País, desde o final da década de 1930. Será assim também em Porto Alegre. No dia 01 de setembro, a chama será conduzida da Prefeitura de Porto Alegre para a Redenção, onde as comemorações dos 201 anos de Independência do Brasil terão início.

Há vários eventos programados nas comemorações da Semana da Pátria em Porto Alegre neste ano: a solenidade de Abertura no dia 01 de setembro na Redenção; a Guarda da Pira da Pátria, no Monumento ao Expedicionário, também na Redenção, realizada por integrantes de várias associações; sessões solenes em órgãos públicos; cultos religiosos em ação de graças; solenidades cívicas em vários locais, inclusive na rede escolar da Região Metropolitana envolvendo estudantes, professores e as comunidades vizinhas; sessões literárias e artísticas e o tradicional Desfile da Independência, na Av. Beira Rio, na região da bela Orla 3 do Guaíba no dia 07 de setembro. O Desfile contemplará as dimensões terrestre, aérea e náutica, caracterizando a magnitude do evento histórico.

E, ainda, antes do Encerramento da Semana da Pátria, que se dará com a extinção do Fogo Simbólico da Pátria, um evento emblemático: será realizada a entrega de uma centelha da Chama da Pátria, uma para o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre e outra para o Movimento Tradicionalista Gaúcho, cerimônia que dará início à Semana Farroupilha no RS, repetindo gesto de Paixão Cortes que, em 1947, retirou da Chama da Pátria, pela primeira vez, uma centelha para dar início à Ronda Crioula, origem da Chama Crioula e da Semana Farroupilha.

História

Ao longo destes cem anos, sucessivas gerações de compatriotas cumpriram os propósitos daqueles brasileiros ilustres

Atualmente, dentre as atividades de maior destaque promovidas pela Liga estão as comemorações da Semana da Pátria em todo o território nacional, iniciada sempre com a Corrida do Fogo Simbólico da Pátria; as comemorações do Dia da Bandeira; a homenagem ao Dia do Reservista; a solenidade de entrega de comendas da Ordem do Mérito Cívico e, de forma geral, a organização e coordenação de eventos comemorativos das datas cívicas, bem como a promoção de todos os atos ligados ao fortalecimento do espírito do civismo e do patriotismo.

Um dos maiores eventos dirigidos pela Liga é Corrida do Fogo Simbólico da Pátria. A História da Corrida que, em 1936, dirigentes dos clubes esportivos de Porto Alegre assistiram a abertura dos Jogos Olímpicos de Berlim e ficaram bem impressionados com a suntuosidade e simbolismo da corrida de revezamento da Chama Olímpica na abertura daqueles Jogos.

Ao retornarem ao Brasil, idealizaram um evento semelhante que motivasse os brasileiros para o civismo e para o patriotismo, em especial durante a Semana da Pátria, comemorada anualmente entre 1º e 7 de setembro. Um desses dirigentes, o então Major do Exército Darci Vignolli, era presidente do GNU e também integrante da direção da Liga da Defesa Nacional do Rio Grande do Sul; ele propôs para os demais compatriotas que a Liga organizasse o evento.

Assim nasceu a Corrida do Fogo Simbólico da Pátria. Em sua primeira edição, em 1938, a Corrida fez o percurso de Viamão a Porto Alegre e em pouco tempo o evento cívico ganhou destaque nacional; em sucessivas edições, extrapolou as fronteiras do Estado e do Brasil, sendo considerada, em 1944, como a “maior corrida de revezamento do mundo”.

Atualmente, a CFSP, é iniciada com o acendimento da Pira da Pátria em local histórico, de onde são retiradas as centelhas que, por dez eixos diferentes, percorrem milhares de quilômetros do Rio Grande do Sul para levar o Fogo Simbólico aos municípios gaúchos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/liga-da-defesa-nacional-promove-a-semana-da-patria-em-porto-alegre-com-muitas-atracoes/

Liga da Defesa Nacional promove a “Semana da Pátria” em Porto Alegre com muitas atrações

2023-08-14