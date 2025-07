Esporte Liga das Nações de Vôlei: Brasil vence a China de virada e retorna à semifinal após três temporadas

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

Alan brilhou na VNL como o maior pontuador da partida, anotando 26 pontos. Foto: Divulgação/Volleyball World

A Seleção Brasileira masculina de vôlei venceu nesta quarta-feira (30) a China de virada pelas quartas de final da Liga das Nações (VNL). Jogando em território chinês, o time comandado por Bernardinho não se intimidou com a torcida local e, mesmo após um início de partida turbulento, garantiu vaga na semifinal da competição com parciais de 29/31, 25/19, 25/16 e 25/20.

Campeão em 2021, o Brasil voltou a figurar entre os quatro melhores da VNL, um feito que não ocorria desde sua conquista. A classificação coroa uma campanha sólida — a equipe terminou a fase de grupos como líder, com apenas uma derrota, diante de Cuba, ainda na primeira semana do torneio.

Apesar do favoritismo, os brasileiros sofreram no primeiro set. A ausência de Judson, que ficou fora por conta de dores nas costas, impactou o desempenho no bloqueio — um dos pontos fortes da Seleção. Sem pontuar nesse fundamento e acumulando erros não forçados, o Brasil cedeu a primeira parcial aos chineses, que jogavam motivados como anfitriões da fase final.

Foi a partir do segundo set que o Brasil começou a mostrar seu padrão técnico no ginásio de Ningbo. Com o retorno da consistência nos fundamentos e a liderança em quadra de Lucarelli, a equipe reencontrou o equilíbrio. Destaque para o oposto Alan, que brilhou mais uma vez e terminou o jogo como maior pontuador, com impressionantes 26 pontos, sendo uma referência ofensiva incontestável nesta VNL.

Com a vitória assegurada, o Brasil agora aguarda o desfecho da partida entre Japão e Polônia para conhecer o próximo adversário. Seja quem for, a Seleção entra embalada por uma virada convincente e com a confiança reforçada.

A campanha brasileira é marcada por regularidade, profundidade de elenco e a retomada da competitividade sob a batuta experiente de Bernardinho. Caso alcance a final, o Brasil terá a chance de disputar mais um título mundial e reafirmar sua tradição no vôlei internacional.

Além da Seleção Brasileira, a Itália também garantiu vaga na próxima fase após bater os cubanos por 3 sets a 1 (25-18; 25-19; 20-25 e 25-21). Nesta quinta-feira (31), mais duas seleções garantem vaga na semifinal da Liga das Nações Masculina de Vôlei.

França e Eslovênia se enfrentam às 4h (de Brasília) em solo chinês. O vencedor encara os italianos. Logo depois, às 8h, Japão e Polônia se enfrentam para saber quem encara o Brasil na sequência do torneio.

