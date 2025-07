Inter Uruguaio Alan Rodríguez é anunciado oficialmente pelo Inter

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O Inter oficializou a contratação do uruguaio por 5 milhões de euros, com vínculo válido até o final de 2029. Foto: Reprodução/Argentinos Juniors O Inter oficializou a contratação do uruguaio por 5 milhões de euros, com vínculo válido até o final de 2029. (Foto: Reprodução/Argentinos Juniors) Foto: Reprodução/Argentinos Juniors

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter oficializou nesta quarta-feira (30) a contratação do volante uruguaio Alan Rodríguez, de 25 anos. O jogador desembarcou em Porto Alegre na noite de terça (29) e já realizou exames médicos no CT Parque Gigante, etapa final antes da assinatura do contrato que o vincula ao clube por quatro temporadas, até o fim de 2029.

O Colorado adquiriu 80% dos direitos econômicos do atleta junto ao Argentinos Juniors, da Argentina, por cerca de 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 27,9 milhões).

Capitão da equipe argentina, Alan se destacou pela liderança, intensidade física e qualidade na construção de jogadas. Em sua passagem pelo clube, disputou 93 partidas, marcou 8 gols e deu 5 assistências.

Ao chegar à capital gaúcha, Rodríguez demonstrou entusiasmo com o novo desafio: “Estou muito bem fisicamente e me preparei nas últimas semanas para vir ao Inter. Estava muito ansioso e contente. Posso jogar em várias posições, não é um problema. Conversei com o Rochet”, declarou o uruguaio, que já se integrou à concentração da equipe para o duelo contra o Fluminense pela Copa do Brasil.

A contratação de Alan Rodríguez atende uma necessidade do Colorado, onde o uruguaio chega como opção para atuar como segundo volante, mas também pode desempenhar funções mais avançadas ou abertas pelo lado direito.

Com a documentação em andamento, a expectativa é que Alan seja regularizado nos próximos dias e possa estrear em breve. Por enquanto, ele deve acompanhar o jogo contra o Fluminense das tribunas do Beira-Rio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/uruguaio-alan-rodriguez-e-anunciado-oficialmente-pelo-inter/

Uruguaio Alan Rodríguez é anunciado oficialmente pelo Inter

2025-07-30