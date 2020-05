O primeiro-ministro de Lesoto, Thomas Thabane, renunciou nesta terça-feira (19) como o líder do país africano. Ele fez um anúncio em rede nacional. Sua saída é o fim de uma crise política que apareceu no fim do ano passado: há evidências que o ligam ao assassinato de sua esposa, de quem estava afastado, Lipolelo Thabane, em 2017, segundo autoridades.