Notas Mundo Casos de coronavírus disparam no Chile

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

Uma forte presença militar se impôs em zonas vulneráveis de Santiago do Chile, onde na segunda-feira houve protestos por comida e trabalho, em meio a uma quarentena total, enquanto no país os novos contágios de coronavírus dispararam 55% com relação à segunda, beirando os 50.000 casos.

