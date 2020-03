Política Lila Covas, viúva de Mario Covas e avó do prefeito de São Paulo, morre aos 87 anos

Por Redação O Sul | 22 de março de 2020

O vereador Mario Covas Neto, filho de Lila, comunicou a perda em sua rede social. Ela morreu de causas naturais, segundo familiares Foto: Reprodução O vereador Mario Covas Neto, filho de Lila, comunicou a perda em sua rede social. Ela morreu de causas naturais, segundo familiares. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Florinda Gomes Covas, conhecida como Lila Covas, morreu na noite de sábado (21), aos 87 anos, em São Paulo. Lila é viúva do ex-governador Mario Covas e avó do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB). Ela sofria de Mal de Alzheimer e morreu de causas naturais, segundo a família. O corpo de Lila será cremado.

O anúncio foi feito pelo seu filho, o vereador Mario Covas Neto (Podemos), em uma rede social na manhã deste domingo (22). “É com profundo pesar e tristeza que comunicamos o falecimento de nossa mãe Lila Covas. Não haverá cerimônia fúnebre, em respeito ao atual momento. Assim que possível faremos as merecidas homenagens”, disse.

Como Dona Lila era muito querida, a família ficou com receio de fazer uma cerimônia e que as pessoas descumprissem o período de quarentena imposto pelo coronavírus. A morte dela não tem nenhuma relação com a Covid-19.

Em nota, “a Prefeitura de São Paulo comunica com pesar o falecimento de D.Lila Covas, avó do prefeito Bruno Covas, e informa que não haverá cerimônia fúnebre, em respeito à recomendação de recolhimento de toda a população”.

O vereador pede que todos façam “um pensamento elevado em sua memória, segundo a crença de cada um”. De acordo com a assessoria de imprensa do vereador, Lila dormiu e não acordou. Ela morava em uma clínica de idosos na capital paulista. Ela deixa dois filhos, Mario e Renata, cinco netos e um bisneto.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política

Deixe seu comentário