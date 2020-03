Porto Alegre Prefeitura adota ações de prevenção no restaurante Prato Alegre

Por Redação O Sul | 22 de março de 2020

Os dois restaurantes Prato Alegre, que servem refeições gratuitas a pessoas vulneráveis e moradores de rua, passam a trabalhar com o sistema de marmitas a partir desta segunda-feira (23).

A medida pretende reduzir em 35% o número de frequentadores que circulam no salão do restaurante do Centro; e em 80% os usuários da Vila Cruzeiro. A prefeitura intensifica suas ações para combater à pandemia do coronavírus e evitar a propagação da doença.

As pessoas que possuem algum lugar para ficar podem levar sua refeição. Os demais serão atendidos no restaurante com a condição de, no máximo, três pessoas sentadas por mesa. Foram colocadas duas pias para a higienização das mãos e, na saída, será disponibilizado álcool gel. A medida integra o conjunto de ações preventivas ao coronavírus no município.

“Estamos buscando todas as alternativas possíveis para reduzir a circulação de pessoas, sem deixar de prestar a assistência tão importante para elas”, explica o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Para o secretário de Desenvolvimento Social e Esporte, Moisés Fraga Gonçalves, o fornecimento das refeições não pode parar. “A proteção a essas pessoas precisa ser assistida. Muitos não conseguem entender a dimensão do momento que estamos vivendo”, afirma, lembrando que para muitos frequentadores essa é a única refeição ao longo do dia.

Os dois primeiros restaurantes Prato Alegre foram abertos em 26 de dezembro de 2019. Um fica situado no Centro, na rua Garibaldi, 461. O outro está localizado na rua Dona Otília, 210, na região da Vila Cruzeiro. São oferecidas 300 refeições diárias, sendo 200 no Centro e outras 100 na Cruzeiro.

