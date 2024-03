Mundo Lima, no Peru, supera Assunção e será sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027

Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Barranquilla, na Colômbia, já havia sido retirada do posto de sede do evento Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Lima será a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027, conforme anunciado nesta terça-feira (12) pela organização, cerca de dois meses depois da retirada de Barranquilla como sede.

A capital peruana competia contra Assunção para sediar os jogos de 2027. Nesta terça, as duas cidades puderam apresentar suas candidaturas em uma Assembleia Geral Extraordinária da Panam Sports, da qual participaram 40 países.

No dia 2 de janeiro, a Panam Sports — que reúne os comitês olímpicos nacionais dos países da América — decidiu retirar da cidade colombiana de Barranquilla a sede do evento que será realizado em 2027. Na ocasião, a organização disse que a decisão unânime do Comitê Executivo deveu-se “às inúmeras violações do atual contrato”.

A decisão desencadeou uma tempestade política na Colômbia, onde as autoridades locais e nacionais iniciaram uma discussão jurídica para estabelecer de quem foi a culpa pela retirada do estatuto de cidade-sede dos Jogos Pan-Americanos.

Duas semanas depois, sem mencionar a perda da sede do Pan, a então ministra dos Esportes da Colômbia, Astrid Bibiana Rodríguez Cortés, renunciou ao cargo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/lima-no-peru-supera-assuncao-e-sera-sede-dos-jogos-pan-americanos-de-2027/

Lima, no Peru, supera Assunção e será sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027

2024-03-12