Começou a segunda etapa da limpeza do terreno do antigo prédio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), em Porto Alegre, que foi implodido em 6 de março depois de incêndio ocorrido em julho de 2021.

Caminhões estão recolhendo os entulhos na área localizada entre a rua Voluntários da Pátria e a avenida Castelo Branco para dar continuidade ao processo de remoção das 20 mil toneladas de escombros que restaram no local. Essa etapa, assim como o descarte adequado dos resíduos e a implosão, faz parte das obrigações do contrato assinado pela FBI Demolidora com o Estado, no valor de R$ 3,150 milhões.

As estruturas mais altas que ainda restaram em pé no terreno após a implosão já foram derrubadas com ajuda de cabos tracionados. Para o recolhimento e separação dos resíduos, estão sendo empregadas três retroescavadeiras, uma com braço articulado e pás em formato de concha, outra com rompedor hidráulico, e uma terceira com uma espécie de tesourão acoplado que mastiga o concreto para reduzir escombros grandes em pedaços menores, de forma a facilitar a remoção.

Os primeiros dias de trabalho focaram na fragmentação para separação do concreto e ferragens. O responsável técnico pelo serviço, engenheiro de minas Manoel Jorge Diniz Dias, conhecido pelo apelido de “Manezinho da implosão”, enfatizou a importância da perfeita execução do projeto para dar agilidade às demais etapas. “O prédio implodiu em condições favoráveis para fragmentação. Com a separação do concreto das ferragens para encaminhar ao descarte adequado, podemos começar o transporte dos materiais”, disse o engenheiro.

Houve o acúmulo de uma quantidade significativo de materiais separados para o carregamento nas caçambas, de forma que as viagens tenham um fluxo contínuo, sem transtornos no trânsito da região.

Conforme estimativa da empresa, a limpeza da área será concluída dentro do planejado. As ferragens estão sendo encaminhadas para a empresa Gerdau, nas unidades de Charqueadas e Sapucaia do Sul, e o concreto, para a SBR Usina de Reciclagem, em Canoas.