Porto Alegre Porto Alegre discute flexibilização do uso de máscara em ambientes fechados nesta sexta

Por Redação O Sul | 17 de março de 2022

Prefeitura da Capital faz reunião uma semana depois da decisão que desobrigou a utilização do equipamento ao ar livre no município. Foto: Reprodução

A prefeitura de Porto Alegre pode retirar totalmente uso de máscaras contra a Covid-19 nesta sexta-feira (18). Uma reunião entre o prefeito Sebastião Melo e a equipe do governo, marcada para 10h, avaliará os últimos dados epidemiológicos do município e a cobertura vacinal contra o coronavírus. Até o momento, São Paulo foi o único Estado que liberou totalmente o uso do item de proteção.

Desde a última sexta-feira (11), o uso de máscaras em ambientes abertos públicos e privados não é mais obrigatório em Porto Alegre. A decisão foi tomada em reunião entre Melo, o vice Ricardo Gomes com a equipe de governo após avaliação das contribuições de representantes de universidades. Até o momento, as máscaras seguem obrigatórias em locais fechados.

Estado

O governo do Estado publicou, na noite desta quarta-feira (16), em segunda edição do Diário Oficial, o Decreto Estadual 56.422, que desobriga o uso de máscara para circulação ou permanência em vias públicas ou em espaços públicos ou privados ao ar livre. A norma foi elaborada com base em posicionamentos técnicos do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) e do Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento à Pandemia.

Conforme parecer técnico do Cevs, “a situação epidemiológica atual do território gaúcho permite retirar as sanções e a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre”. A nota se baseia nos indicadores epidemiológicos atuais de redução de internações e avanço da vacinação no Estado, que chega a 76% da população com esquema vacinal completo (duas doses ou dose única).

O uso de máscara ao ar livre segue recomendado, sem punição em caso de não utilização, a pessoas com maior vulnerabilidade (não vacinadas ou sem a dose de reforço, com doenças autoimunes, que usam medicamentos imunossupressores ou realizando tratamento de câncer ou com doenças crônicas descompensadas, entre outros), em ambientes ao livre com alta concentração de pessoas (estádios de futebol, por exemplo) e ainda em locais que prestam atendimentos de saúde, mesmo em área externa (como farmácias, laboratórios e hospitais).

Também se recomenda o uso em outras situações de alto risco, como quando estiver a menos de um metro de distância das demais pessoas e em locais com grande número de pessoas sem esquema vacinal completo.

