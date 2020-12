Rio Grande do Sul Linhas intermunicipais de ônibus terão 292 novos horários no verão para evitar disseminação do coronavírus no RS

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

Viagens ao litoral serão fiscalizadas para que cumpram os protocolos de distanciamento controlado. Foto: Divulgação/Daer

A partir desta sexta-feira (11), o Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, disponibilizará 292 novos horários de ônibus e 124 linhas intermunicipais, para evitar a disseminação do coronavírus durante o verão. Os veículos serão fiscalizados periodicamente para que sigam as regras de distanciamento controlado de cada região.

“Apesar da pandemia, as pessoas continuam se deslocando para os litorais Norte e Sul. Por isso, estamos trabalhando no sentido de tornar esses trajetos seguros em todos os sentidos”, destaca o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. “A ideia é combater a superlotação por meio de uma fiscalização efetiva, que deverá ocorrer, ainda, nas estações rodoviárias”, afirma.

De acordo com o diretor de Transportes Rodoviários da autarquia, Lauro Hagemann, o Plano Verão poderá ser modificado de acordo com a demanda de viagens. “Precisamos proteger os usuários, mas também sermos flexíveis com as empresas de transporte. Isso significa que, se não houver passageiros suficientes, elas poderão adequar ou cancelar a operação antes do término da temporada”, diz.

Hagemann explica que a equipe de 34 fiscais do Daer está preparada para averiguar as condições dos veículos e o cumprimento das regras de ocupação. “É fundamental que a população não utilize ônibus, micro-ônibus e vans clandestinas. Caso contrário, além de colocar a saúde em risco em razão do coronavírus, as pessoas poderão ficar desprotegidas quanto às condições do veículo e das obrigações legais das transportadoras”, alerta.

O Plano Verão 2020-2021 se encerra no dia 18 de fevereiro e integra a Operação RS Verão Total 2020/2021. As ações serão focadas na prevenção à Covid-19, com protocolos sanitários específicos para as atividades nos municípios dos litorais Norte e Sul e da Costa Doce.

