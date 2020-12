Porto Alegre Testagem e prevenção ao HIV seguem nas primeiras sextas-feiras de dezembro em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

Testes rápidos de fluido oral estarão disponíveis nos dias 11 e 18 no Centro de Saúde Santa Marta. Foto: Cristine Rochol/PMPA Testes rápidos de fluido oral estarão disponíveis nos dias 11 e 18 no Centro de Saúde Santa Marta. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Testagem rápida de fluido oral para HIV, orientações sobre importância da prevenção, distribuição de preservativos, aconselhamento e prevenção à Covid-19 estarão disponíveis nas sextas-feiras de dezembro, dias 11 e 18, das 8h às 12h e das 13h às 17h, no térreo do Centro de Saúde Santa Marta (rua Capitão Montanha, 27 – Centro Histórico). No mês de janeiro, os mesmos serviços serão oferecidos nas quartas-feiras. Motivada pelo Dia Mundial de Luta Contra a Aids, a ação é uma continuidade das atividades realizadas de 1º a 4 de dezembro, promovidas pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde).

Em quatro dias, foram realizados 93 testes rápidos de fluido oral para identificar a presença do vírus HIV, dos quais seis reagentes. Também foram distribuídos 60 autotestes de HIV e encaminhadas cinco profilaxias pré-exposição e uma pós-exposição, estratégias de prevenção combinada utilizadas para o risco de infecção para o HIV. Consistem no uso de medicamentos antirretrovirais para reduzir o risco de infecção em situações de exposição ao vírus.

A ação tem como objetivo ampliar o diagnóstico de HIV e orientar sobre prevenção. Pessoas diagnosticadas como reagentes a alguma infecção sexualmente transmissível recebem recomendações e acesso a tratamento. Testes para infecções sexualmente transmissíveis, orientações e acesso a preservativos estão disponíveis nas unidades de saúde da Capital.

O Dia Mundial de Luta Contra a Aids, lembrado em 1º de dezembro, foi instituído há 30 anos pela Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) e a OMS (Organização Mundial da Saúde).

