Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2024

O craque chegou aos 112 gols em 189 jogos com a camisa da Albiceleste. Foto: Reprodução/X/@CONMEBOL O craque chegou aos 112 gols em 189 jogos com a camisa da Albiceleste. (Foto: Reprodução/X/@CONMEBOL) Foto: Reprodução/X/@CONMEBOL

Grande destaque da goleada da Argentina contra a Bolívia, pela 10ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi se tornou o segundo maior artilheiro por seleções. Com os três gols anotados na noite dessa terça-feira (15), no Más Monumental, em Buenos Aires, o craque chegou aos 112 gols em 189 jogos com a camisa da Albiceleste.

Messi ultrapassa o iraniano Ali Daei, autor de 109 gols pela seleção de seu país. Agora, o camisa 10 só está atrás de Cristiano Ronaldo, que ostenta 133 tentos marcados em 216 partidas pela Seleção Portuguesa. Curiosamente, Messi e Cristiano Ronaldo, dois dos maiores nomes do futebol mundial, contabilizam as mesmas 169 participações (somatório de gols e assistências) em gols.

Veja o comparativo entre o argentino e o português:

Messi (Argentina)

189 jogos;

112 gols (0,60 por partida);

57 assistências;

169 participações em gols.

Cristiano Ronaldo (Portugal)

216 jogos;

133 gols (0,62 por partida);

36 assistências;

169 participações em gols.

Raio-X dos gols de Messi

Após a partida contra a Bolívia, a Seleção Argentina usou as redes sociais para divulgar um detalhamento dos gols marcados por Lionel Messi. Veja:

– 189 jogos;

– 112 gols (0,60 por partida);

– 73 gols com bola rolando;

– 28 gols de pênalti;

– 11 gols de falta;

– 99 gols com a perna esquerda;

– 11 gols com a perna direita;

– 2 gols de cabeça;

– 51 gols em amistosos;

– 34 gols nas Eliminatórias;

– 14 gols em Copas América;

– 13 em Copas do Mundo.

Estreia de Messi completa 20 anos

A trajetória de Lionel Messi no futebol profissional começou há exatamente 20 anos: no dia 16 de outubro de 2004, com a camisa do Barcelona, em uma partida do Campeonato Espanhol, contra o Espanyol.

O argentino entrou em campo aos 38 minutos da segunda etapa, substituindo Deco — que foi o autor do gol da vitória por 1 a 0 — e usando a camisa de número 30. Naquela partida, o Barcelona estava repleto de lesões e teve que usar cinco jogadores da equipe B no banco de reservas, entre eles, Lionel Messi.

Antes, Messi já havia estreado pela equipe profissional pelo Barcelona como titular, porém, em um amistoso contra o Porto em novembro de 2003. Após 17 anos desde sua estreia profissional, Lionel Messi se despediu do Barcelona em 2021 com 778 jogos disputados e 672 gols marcados pelo clube catalão. Além disso, conquistou 35 títulos, incluindo dez Campeonatos Espanhóis, quatro Ligas dos Campeões e sete Bolas de Ouro.

Em 2022, chegou ao topo do futebol vencendo a Copa do Mundo com a Argentina, após uma final histórica contra a França. As boas atuações no mundial renderam a Messi sua oitava bola de ouro, conquistada em 2023.

