Saúde Pacientes perdem a visão após mutirão de cirurgia de catarata no Rio Grande do Norte

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2024

Uma idosa permanece internada depois da bactéria se espalhar para a pálpebra dela. Foto: Tony Winston/Agência Saúde-DF Uma idosa permanece internada depois da bactéria se espalhar para a pálpebra dela. (Foto: Tony Winston/Agência Saúde-DF) Foto: Tony Winston/Agência Saúde-DF

Pelo menos oito pacientes tiveram a perda do globo ocular após terem realizado cirurgias de cataratas em um mutirão do procedimento oftalmológico promovido pela prefeitura de Parelhas (RN) nos dias 27 e 28 de setembro. Ao todo, 48 pessoas passaram por cirurgias: 20 pacientes no primeiro dia e 28 no segundo.

Entre os 20 procedimentos cirúrgicos realizados na Maternidade Dr. Graciliano Lordão, 15 pacientes apresentaram sintomas de endoftalmite, uma infecção ocular causada pela bactéria Enterobacter cloacae.

Destes, oito perderam o globo ocular, quatro precisaram passar por vitrectomia, cirurgia para retirada de um líquido presente no olho, e outros três evoluíram bem ao tratamento, mas ainda não conseguem enxergar. Entre os casos mais graves, está o da cabeleireira Izabel Maria dos Santos Souza, de 63 anos, que permanece internada depois da bactéria se espalhar para a pálpebra dela.

Segundo a prefeitura da cidade, além de uma notificação formal enviada à empresa responsável pelos procedimentos para possíveis esclarecimentos, a Oculare Oftalmologia Avançada, um inquérito civil foi instaurado para investigar as circunstâncias e responsabilidades do ocorrido.

A prefeitura de Parelhas informou que “o credenciamento para os procedimentos cirúrgicos seguiu rigorosamente todos os trâmites legais, com pesquisa mercadológica, registro no Portal de Compras Públicas e envio ao Tribunal de Contas, garantindo total transparência.”

Ainda de acordo com a pasta, também serão realizados testes para determinar onde ocorreu a contaminação pelo Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) com uma investigação, que abrangerá a água utilizada, o centro cirúrgico, o processo de esterilização e outros possíveis fatores, conforme solicitado pela Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária (SUVISA).

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde ressaltou que notificou imediatamente as autoridades sanitárias estaduais e nacionais, conforme as normas de notificação de surtos infecciosos.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte também acompanha o caso e esclareceu que as cirurgias foram realizadas a partir de uma contratação feita pela gestão municipal, sem participação do estado.

2024-10-16