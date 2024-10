Futebol Real Madrid respalda Mbappé em meio a rumores de acusação de estupro na Suécia

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O clube espanhol está tranquilo sobre as possíveis consequências das acusações. Foto: Reprodução O clube espanhol está tranquilo sobre as possíveis consequências das acusações. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Real Madrid ainda não se pronunciou oficialmente após o atacante francês Kylian Mbappé ter tido seu nome ligado a um caso de estupro que está sendo investigado pela Justiça da Suécia. De acordo com a agência AFP, o clube espanhol está tranquilo sobre as possíveis consequências das acusações.

Uma fonte do clube, que foi contada pela agência, qualificou as acusações como sendo “a maior ‘fake news’ da história do esporte”. No entanto, o clube apagou uma foto de Mbappé de uma campanha de material esportivo da marca Adidas. Ao ser questionada sobre isso, a equipe da capital espanhola explicou aos jornalistas que o atacante não podia aparecer nas fotos devido ao seu contrato com a Nike, empresa concorrente.

Apesar de ser uma explicação plausível sobre a situação, muitos internautas ficaram em dúvida pelo fato de que muitos outros jogadores do Real Madrid têm contrato com a empresa, caso de Camavinga. Em meio a isso, Mbappé não foi convocado para a seleção francesa na última Data-Fifa por estar se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. Ele passou dois dias da última semana na Suécia. Nesta semana, fez trabalhos individualizados e treinou com o resto do elenco do Real Madrid, na terça-feira (15).

Na última segunda-feira (14), o atacante francês foi apontado como suspeito em uma investigação de estupro no hotel em que ficou hospedado em Estocolmo. Ele se pronunciou, por meio das redes sociais, afirmando que se tratava de “fake news”. Mbappé também afirmou que a notícia é previsível por sair na véspera de um julgamento em que ele está envolvido. O craque francês está na justiça contra o ex-clube por não pagar R$ 340 milhões em salários atrasados.

A cobertura do caso se intensificou após as divulgações das declarações de Marie-Alix Canu-Bernard, advogada de Mbappé, sobre o caso. Segundo ela, seu cliente está “totalmente tranquilo e não compreende como pode ser recriminado”, declarou à AFP.

Ainda de acordo com a advogada, Mbappe ficou “surpreso por saber que pode ser afetado. Preferiu ir treinar e pediu ao meu escritório que não deixe as coisas ficarem assim, porque não é possível se deixar ser caluniado e difamado desta forma”. Ela ainda revelou que ele irá apresentar uma denúncia por calúnia contra os veículos de comunicação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/real-madrid-respalda-mbappe-em-meio-a-rumores-de-acusacao-de-estupro-na-suecia/

Real Madrid respalda Mbappé em meio a rumores de acusação de estupro na Suécia

2024-10-16