Futebol Lisca cogita ação por danos morais contra o presidente do Sport

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2022

Treinador deixou o clube pernambucano após três semanas para acertar seu ingresso no Santos. (Foto: Divulgação/Santos)

Lisca comandou o Santos pela primeira vez no empate em 0 a 0 com o Fortaleza neste domingo (24), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, a história entre Sport, seu ex-clube, e o treinador está longe de acabar. Isso porque o técnico cogita entrar com uma ação na Justiça contra o presidente do Leão, Yuri Romão.

O treinador foi registrado BID – Boletim Informativo Diário da CBF com uma liminar. Lisca fez um depósito de R$ 90 mil referente à multa rescisória com o Sport, diferente do que o Sport pede. A equipe do Recife pede R$ 150 mil e uma multa no valor de R$ 12 mil paga ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A advogada de Lisca, Mariju Maciel, informou que não faz sentido pagar o esse valor do STJD, já que ela foi paga para que ele pudesse comandar a equipe. A profissional ainda informou que o treinador pretende entrar com uma ação contra o presidente do clube por danos morais.

“Entendemos que o presidente passou dos limites aceitáveis. Uma coisa é ele ficar chateado com a proposta que o Lisca teve, outra coisa é dizer que ele é mau caráter e que deveria ser banido do futebol. Lisca é um profissional que tem uma família e duas filhas e as meninas choraram vendo as palavras dele. Foi o que mais entristeceu”, disse.

Yuri Romão falou que Lisca “disse uma coisa para eles e outras em sua apresentação ao Santos” e que aguarda o processo que o treinador vai mover.

“Quem falta com a verdade, podemos dizer que tem desvio de caráter? Quem forja uma situação inexistente, como a da torcida, para forçar uma demissão, querendo se livrar da multa e buscar receber este mesmo item contratual, tem desvio de caráter? Quem diz que a esposa e filhas foram agredidas, sem ter havido absolutamente nada, repito, nada! tem desvio de caráter?! Quem diz aos dirigentes do ex-time que não recebeu nenhuma proposta, e na apresentação no outro time se contradiz e diz exatamente o contrário, tem desvio de caráter? Quem diz que já havia pago a multa contratual, sem tê-la feito, tem desvio de caráter? Estaremos aguardando ação que a doutora declarou. Se ainda assim a doutora achar que há motivo para nos interpelar, que o faça. Depois da declaração da doutora, veja que coisa boa, me lembrei do meus tempos de estudante de Eng. Mecânica na UFPE: a terceira lei de Newton”, disse o presidente do Sport.

