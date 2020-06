Brasil Live com Drauzio Varella e Mano Brown debate racismo no Brasil

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Rapper Mano Brown Foto: Luiz Maximiano/Divulgação (Foto: Luiz Maximiano/Divulgação) Foto: Luiz Maximiano/Divulgação

Nesta quarta-feira (24), às 18h, o YouTube Drauzio Varella vai transmitir a Live “Draw/Brown: Racismo e Música”. O bate-papo entre o médico Drauzio Varella e o cantor Mano Brown foi motivado a partir de inúmeros pedidos nas redes sociais, segundo os organizadores do evento.

A conversa promete uma reflexão sobre o atual cenário vivido no País. Segundo a UMZK Conteúdo, responsável pela produção e pelas redes do médico, a ideia é deixar a conversa fluir naturalmente dentro do tema. A live será realizada de forma totalmente remota, sem qualquer contato entre a equipe e os participantes.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil