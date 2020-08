A Spaan (Sociedade Porto-Alegrense de Auxílio aos Necessitados), localizada na Zona Sul da Capital gaúcha, celebra 89 anos de fundação nesta sexta-feira (21).

Para comemorar junto aos idosos moradores da casa, colaboradores, familiares e toda a comunidade, a entidade organizou uma apresentação musical on-line do grupo tradicionalista Os Gauchinhos. O projeto conta com crianças de até 15 anos que tocam e cantam a músicas tradicionais do RS.

A live será transmitida através da página da Spaan no Facebook a partir das 19h. O presidente da instituição, Gildásio de Oliveira, destaca que as comemorações deste ano precisaram ser um pouco mais discretas do que a Spaan merecia por conta da pandemia do novo coronavírus, mas que, com certeza, a tecnologia vem auxiliar nesses momentos.

“O novo normal nos forçou a adaptarmos muitas ações neste 2020. Com o aniversário da Spaan não foi diferente. Apesar disso, vamos contar com a participação de um grupo que já é nosso parceiro e que sempre encanta nossos idosos a cada apresentação. Será um momento de entretenimento, alegria e celebração para todos nós”, reforçou Gildásio.