Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2020

Nesta sexta-feira (04), às 20 horas, acontece a live de encerramento do ano, na Sala Jazz Geraldo Flach, com embalos que prometem não deixar ninguém parado.

O show será comandado pelo músico e produtor Tarcísio Casanova na companhia de Cristian Sperandir (piano), Adriano Sperandir (violão) e Aluízio Veras (contrabaixo).

Tarcísio Casanova é fã incondicional dos Beatles, tem influência musical também de Frank Sinatra, Bee Gees, Renato e seus Blue Caps, Roupa Nova, The Hollies, Dobbie Brothers, entre outros.

Atualmente dedica-se a gravações de vários estilos musicais, em seu CasaNova Master Studio, produzindo álbuns para distribuição nas plataformas digitais, tais como YouTube, SoundCloud, Facebook e Instagram. Seu trabalho é feito com releituras de clássicos do pop/rock nacional e internacional e do jazz.

O repertório da live trará todas essas nuances com ritmos que te convidarão a arredar os móveis e curtir diretamente da Sala Jazz para a sua Sala.

A transmissão da live é feita pelo canal do Youtube da Sala por link privado. Para acessar basta contribuir com valor espontâneo. O valor é revertido para os artistas e os trabalhadores da cultura envolvidos diretamente no projeto. Para saber como participar entre em contato pelo WhatsApp (51) 9 9940 0608

Serviço:

O que: Live Sala Jazz Geraldo Flach com Tarciso Casanova, Cristian Sperandir, Adriano Sperandir e Aluízio Veras

Data: 04.12.2020 – sexta-feira

Hora: 20 horas

Onde: YouTube Sala Jazz Geraldo Flach

Como receber o link: valor espontâneo via depósito bancário

Informações via WhatsApp: (51) 9 9940 0608

