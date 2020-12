Filha do casal tem um mês; Kaká ainda é pai de Luca e Isabela, fruto do casamento com a ex-mulher, Carol Celico

