Esporte Liverpool ganha na casa do Manchester City e vai à final da Copa da Inglaterra

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2022

Equipe de Júrgen Klopp aguarda o duelo entre Chelsea e Crystal Palace para conhecer adversário na decisão do torneio. (Foto: Reprodução)

O Liverpool continua sendo uma pedra no sapato do Manchester City. Após não deixar o rival disparar na liderança do Campeonato Inglês, a equipe de Jürgen Klopp aprontou novamente. Na tarde deste sábado (16), eliminou o rival na Copa da Inglaterra com uma vitória por 3 a 2, em pleno City of Manchester Stadium e, de quebra, avançou à grande decisão. O principal destaque foi o senegalês Mané, autor de dois gols.

O Liverpool agora aguarda o duelo entre Chelsea e Crystal Palace, que será realizado neste domingo (17), para conhecer seu adversário na final. Os Reds não conquistam o título do torneio desde a temporada 2005/2006, quando superaram o West Ham, na final, nos pênaltis.

O time visitante foi arrasador e tomou conta do primeiro tempo. Foram precisos apenas oito minutos para que o placar fosse inaugurado. Robertson cobrou escanteio na cabeça do zagueiro Konaté. Ele testou com força para colocar 1 a 0 no marcador.

O Manchester City sentiu o gol e deu espaço ao adversário, que foi liquidando a fatura com facilidade. Steffen recebeu bola recuada, mas demorou a sair jogando e acabou surpreendido por Mané, que chegou no carrinho e só empurrou para o gol. O senegalês ainda fez o terceiro nos minutos finais. Ele recebeu de Thiago e acertou um bonito chute de primeira para fazer 3 a 0.

A bronca no vestiário deve ter sido dura de Pep Guardiola. O Manchester City, que só assistiu o Liverpool no primeiro tempo, voltou com outra postura na etapa final e diminuiu logo no primeiro minuto. Fernandinho achou Gabriel Jesus pela direita. O ex-palmeirense saiu de Fabinho e rolou para Grealish marcar.

Sob a batuta de Gabriel Jesus, o City foi com tudo para o ataque. O brasileiro teve a chance de fazer o segundo, mas Alisson salvou. No entanto, o Liverpool procurava os espaços para botar pressão e quase fez outro com Van Dijk, porém, Aké tirou em cima da linha.

O jogo ficou completamente franco, com as duas equipes buscando o gol. O City ainda deu um suspiro de esperança aos seus torcedores ao fazer o segundo com Bernardo Silva, aos 45 minutos. No entanto, o Liverpool segurou a pressão do rival nos acréscimos e acabou confirmando a classificação à final da Copa da Inglaterra.

