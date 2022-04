Futebol Com apenas 1 ponto, Grêmio busca superar dificuldades para subir na tabela da Série B

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Abrahão: "acredito que vamos virar esta situação a partir da próxima quinta-feira, contra o Guarani".(Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a derrota para a Chapecoense, na sexta-feira passada, Denis Abrahão, vice-presidente de futebol do Grêmio, falou sobre as deficiências da equipe para a Rádio Grenal. De acordo com o dirigente, o clube conhece as debilidades da equipe e ressaltou que estão trabalhando em cima delas. “Vimos elas durante o jogo (de sexta contra a Chape) e vamos corrigi-las”, garantiu Abrahão.

“Acho que nosso trabalho vem sendo bem feito, mesmo com os resultados ruins a curto prazo. Tenho total apoio pelo grupo de jogadores, vamos dar a volta por cima”, afirmou.

Com apenas um ponto na tabela da Série B do Brasileirão, o Grêmio entra em campo novamente na próxima quinta-feira (21), contra o Guarani, na Arena. O jogo está marcado para as 16h30. Durante sua entrevista, o vice-presidente de futebol tricolor disse estar otimista para este desafio, que vão continuar trabalhando para resolver os problemas.

“Eu sou otimista, acredito muito que vamos virar esta situação já a partir da próxima quinta-feira, contra o Guarani”, garantiu o dirigente.

Atualmente, o Tricolor é o 14º colocado do Brasileirão. Mas, o primeiro time do G4 tem apenas três pontos, por isso a situação do Grêmio ainda é remediável.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol