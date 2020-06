Celebridades Lívia Andrade insinua que foi feita de palhaça por Silvio Santos

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







“Vou ali comprar um nariz vermelho e já volto", brincou a apresentadora Foto: Gabriel Cardoso/SBT “Vou ali comprar um nariz vermelho e já volto", brincou a apresentadora. (Foto: Gabriel Cardoso/SBT) Foto: Gabriel Cardoso/SBT

Após descobrir que Silvio Santos adiou o retorno ao “Fofocalizando”, do SBT, a apresentadora Lívia Andrade utilizou o Instagram nesta segunda-feira (22) para insinuar que foi feita de palhaça pelo dono da emissora.

“Vou ali comprar um nariz vermelho e já volto! Kkkkkkkkk Desculpa por mexer com as emoções de vocês, ainda mais agora né?! Vamos continuar torcendo. Tá BA BA DO!!!”, escreveu Lívia ao compartilhar um teaser do programa com um x vermelho nele.

“Vou pegar o meu cafézinho e esperar os próximos capítulos dessa novela, sentada claro, pra não cansar kkkkkk Música do dia “Lua de Cristal” da Xuxa. Obs: É sério! Sei lá tô confusa. Terapia ou uns tarja preta, o que vocês recomendam???”, perguntou ela.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades