Magazine Tatá Werneck se oferece para quitar dívida de seguidora após ser criticada por ela

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Uma das internautas chegou a citar que tem contas a pagar e a artista se disponibilizou a quitar a dívida Foto: Divulgação

Após publicar no domingo (21) um meme em seu Instagram mostrando uma paródia do navio Titanic afundando e sendo comparado com a forma como a população brasileira tem lidado com a pandemia do novo coronavírus, a atriz Tatá Werneck recebeu críticas alegando ser fácil ficar dentro de uma mansão. Uma das internautas chegou a citar que tem contas a pagar e a artista se disponibilizou a quitar a dívida.

“Os boletos continuam chegando… mensalidade escolar, aluguel, prestação do cartão [essas são minhas responsabilidades] e ninguém tá nem aí se o mundo tá em crise, eles querem que eu quite minhas dívidas e pronto”, escreveu a seguidora. “Eu quito. Mandei mensagem”, respondeu Tatá.

Sem resposta, Tatá foi até o perfil da seguidora avisar que havia entrado em contato: “Querida, te mandei DM”, comentou ela, na última publicação da internauta.

