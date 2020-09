Porto Alegre Livro detalha aspectos históricos da arquitetura no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2020

Publicação inclui textos e imagens sobre uma das áreas mais antigas da capital gaúcha. (Foto: Renato Menegotto/Divulgação)

Considerado um dos bairros mais boêmios de Porto Alegre, a Cidade Baixa tem sido alvo de diversas reportagens culturais e pesquisas históricas. O mais recente capítulo desse resgate está no livro “Cidade Baixa: Um Bairro Que Contém Seu Passado”. Assinado pelo arquiteto, engenheiro, professor e pesquisador gaúcho Renato Menegotto para a editora Marcavisual.

A publicação detalha a trajetória urbanística de uma área que também está entre as mais antigas da cidade. Em 130 páginas de textos e imagens, Menegotto propõe um passeio sob o prisma do legado de construtores que deixaram marcas de seu trabalho na região, sobretudo nas primeiras décadas do século 20.

“Eram engenheiros, arquitetos com formações diversas e mesmo práticos com licença para construir”, ressalta o autor. “Essa produção poderia ser chamada de ‘arquitetura do cotidiano’, conformadora do pano de fundo da paisagem urbana e distinta das grandes obras de prestígio.”

Além da leitura que convida a um reflexão a partir de estudos de casos, o livro é incrementado por fotografias, mapas e desenhos de fachadas e plantas baixas, muitas enfatizando as casas singelas do passado do bairro – e que, não raro, abrigam atualmente restaurantes, bares, casas noturnas e outros estabelecimentos.

“Será possível observar ainda hoje, nessa parte da cidade, as permanências arquitetônicas e espaciais que resistem no tempo, a ponto de produzir sentidos para a população?”, questiona Menegotto. “Tais permanências, configuradas na estrutura histórica do bairro, são capazes de conter manifestações culturais e alimentar lembranças? São capazes de influenciar sociabilidades e a consciência do ser humano em sentir-se parte do lugar?”

Essas e outros tópicos estão presentes nos pensamentos analíticos e especulativos de “Cidade Baixa: Um Bairro Que Contém Seu Passado”, com prefácio de Maria Beatriz Medeiros Kother e fotos de Airton Cattani e do próprio autor. O lançamento pode ser adquirido nas livrarias Bamboletras, do Guion Center, o “Centro Comercial Olaria” na avenida Lima e Silva nº 736, com estacionamento no local. Ou então pelo e-mail: livro.cidadebaixa@gmail.com.

Sobre o autor



Engenheiro civil diplomado em 1975 pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e arquiteto formado em 1985 pela Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), Renato Menegotto é também doutor em História pela PUCRS (Pontifícia Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

Atuou como professor da Escola Politécnica da PUCRS (1982-1997) e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUCRS (1997-2017). Atualmente desenvolve trabalhos de pesquisa sobre a presença da arquitetura italiana em Porto Alegre nas primeiras décadas do século 20 e também a respeito da habitação social.

(Marcello Campos)

