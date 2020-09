Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra mais 41 mortes por coronavírus e chega a 4.615 óbitos e 185 mil casos da doença

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2020

Estado apresenta queda de 22% na média móvel de mortes. Foto: Raquel Portugal/Fiocruz Imagens Estado apresenta queda de 22% na média móvel de mortes. (Foto: Raquel Portugal/Fiocruz Imagens) Foto: Raquel Portugal/Fiocruz Imagens

Com mais 41 mortes por coronavírus, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou neste sábado (26), que o Rio Grande do Sul chegou ao número total de óbitos de 4.615. De acordo com o boletim informativo, o Estado tem 185.118 casos confirmados.

Do total de casos confirmados, 171.092 pessoas (92%) são consideradas recuperadas. Outras 9.411 (5%) seguem em recuperação. A taxa de letalidade é de 2,5%.

As cidades de Cerro Branco, Coqueiro Baixo e Garruchos são as únicas que ainda não têm registro oficial da doença. As outras 494 (99%), do total de 497 municípios gaúchos, têm ao menos um caso.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais do estado estava em 73,4% até as 17h.

Confira os municípios que registraram mortes por coronavírus:

Cachoeirinha (mulher, 85 anos)

Cachoeirinha (mulher, 70 anos)

Canoas (mulher, 85 anos)

Canoas (mulher, 71 anos)

Canoas (homem, 79 anos)

Caxias do Sul (homem, 66 anos)

Caxias do Sul (mulher, 83 anos)

Caxias do Sul (homem, 64 anos)

Caxias do Sul (mulher, 74 anos)

Entre-Ijuís (homem, 77 anos)

Esteio (homem, 74 anos)

Flores da Cunha (mulher, 85 anos)

Gravataí (mulher, 73 anos)

Lagoa Vermelha (homem, 52 anos)

Montenegro (mulher, 82 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 60 anos)

Osório (homem, 77 anos)

Passo Fundo (mulher, 62 anos)

Passo Fundo (homem, 79 anos)

Pelotas (mulher, 75 anos)

Pelotas (homem, 82 anos)

Porto Alegre (homem, 64 anos)

Porto Alegre (homem, 72 anos)

Porto Alegre (mulher, 82 anos)

Porto Alegre (homem, 70 anos)

Porto Alegre (mulher, 77 anos)

Porto Alegre (mulher, 85 anos)

Porto Alegre (homem, 95 anos)

Porto Alegre (mulher, 81 anos)

Porto Alegre (mulher, 74 anos)

Porto Alegre (mulher, 64 anos)

Porto Alegre (homem, 95 anos)

Porto Alegre (homem, 68 anos)

Porto Alegre (homem, 71 anos)

Porto Alegre (homem, 49 anos)

Porto Alegre (homem, 67 anos)

Santa Maria (homem, 81 anos)

Santana da Boa Vista (homem, 93 anos)

Santo Ângelo (homem, 43 anos)

São Leopoldo (homem, 74 anos)

Três Passos (homem, 92 anos)

Taxas de óbito

O Rio Grande do sul apresenta uma das menores taxas de óbito por Covid-19 do país para cada grupo de 100 mil habitantes desde o início da pandemia. O Estado tem a maioria de suas regiões com indicadores mais positivos do que a própria média estadual.

Das 21 regiões definidas pelo modelo de Distanciamento Controlado, 13 apresentaram média móvel de morte pela doença nos últimos sete dias inferior a 0,35. Destaque fica com as regiões de Uruguaiana (média móvel nos últimos sete dias de 0,03), Ijuí (0,06) e Bagé (0,08). Das áreas Covid que ficaram com os piores resultados, predomina a macrorregião Metropolitana.

O levantamento divulgado pelo Comitê de Dados do governo para o enfrentamento da pandemia reuniu informações atualizadas até quinta-feira (24). O estudo traz comparativos do último semestre entre as taxas médias do Brasil, do Estado e das 21 regiões.

