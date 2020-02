Dicas de O Sul Livro infantil “Sofia e Otto: a Imigração Italiana no Rio Grande do Sul” será lançado na próxima semana

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2020

Série Sofia e Otto já está no segundo livro. Foto: Divulgação Série Sofia e Otto já está no segundo livro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Depois de conhecer a capital gaúcha, agora chegou a vez da família de Sofia e Otto conhecer a brava história da imigração italiana no Estado. Recomendado para crianças a partir de 9 anos de idade, “Sofia e Otto: a Imigração Italiana no Rio Grande do Sul”, é o segundo livro infantil da série Sofia e Otto, de Pedro Leite, e será lançada no próximo dia 24 de fevereiro. O livro de 40 páginas, ilustradas por Thiago Krening, está em pré-venda com desconto no site www.sofiaeotto.com.br.

Segundo Pedro Leite, autor também de “Sofia e Otto Conhecendo Porto Alegre” (2018), que já foi adotado por escolas particulares da Capital, sempre existiram poucos livros infantis sobre a história do Rio Grande do Sul. “Por isso estou lançando uma série de livros com esse foco”, explica. O escritor conta com mais de 550 mil seguidores nos seus perfis de redes sociais.

Sinopse

Por que a Imigração Italiana no RS foi uma história de superação e esforço? Para sanar a curiosidade dos filhos, os pais levam Sofia e Otto para um lindo passeio pela cidade de Bento Gonçalves atrás das histórias dos imigrantes italianos que vieram para o nosso Estado a partir de 1875. Somente depois de entender todo o esforço feito pelos imigrantes que as crianças descobrirão como eles foram essenciais para a construção da identidade do povo gaúcho.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Dicas de O Sul

Deixe seu comentário