Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Mudanças comportamentais e sociais vêm sendo redesenhadas a todo instante na vida dos indivíduos, construindo um novo modelo de seres humanos. Foto: Reprodução

O livro “Novos humanos 2030” é o resultado de um trabalho de pesquisa organizado por um grupo de especialistas das mais diversas áreas do conhecimento, como Psicologia, Psiquiatria, Saúde Mental, Mídias Digitais, Dependência Digital, Inteligência Empresarial e Tecnologias Funcionais. Tem como objetivo traçar um panorama sobre como será o mundo em 2030 e, mais especificamente, as relações interpessoais em um ambiente tomado pelas tecnologias.

A obra traz a visão prospectiva de como serão os seres humanos em 2030, as mudanças fundamentais na sociedade até lá e a importância das tecnologias em todo esse processo. Não se trata de estudo sobre futurologia ou tecnologia, embora o nome sugira. No entanto, usa estes dois pilares para tratar da transformação do Comportamento Humano.

Foi organizado pelos também autores Lucio Lage Gonçalves, Anna Lucia Spear King e Antonio Egidio Nardi.

A referência ao ano 2030 não é casual, emerge de pesquisas sobre como a humanidade poderá estar até lá, a partir de consistentes estudos que vêm sendo realizados sobre esse tema em todo o mundo, que indicam que os humanos estarão em um patamar muito mais evoluído e diferente em sua natureza e em suas práticas.

Para Lucio Lage Gonçalves, um dos organizadores da obra: “Mudanças comportamentais e sociais vêm sendo redesenhadas a todo instante na vida dos indivíduos, construindo um novo modelo de seres humanos em um futuro breve”.

