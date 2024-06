Brasil Polícia Federal faz operação contra ex-diretores das Lojas Americanas por fraude de R$ 25 bilhões

27 de junho de 2024

Entre os crimes apurados, estão manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

A PF (Polícia Federal) deflagrou na manhã desta quinta-feira (27), no Rio de Janeiro, uma operação contra ex-diretores das Lojas Americanas. Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão nas residências de ex-executivos da rede varejista.

Segundo a PF, o grupo seria responsável pela maior fraude da história do mercado financeiro do Brasil, estimada em R$ 25,3 bilhões pela própria empresa.

Alvos dos mandados de prisão, o ex-CEO Miguel Gutierrez e a ex-diretora Anna Christina Ramos Saicali estão no exterior e são considerados foragidos. Eles tiveram os seus nomes incluídos na lista de procurados da Interpol. Gutierrez mora em Madrid, na Espanha, há mais de um ano. Anna Christina está em Portugal.

A Operação Disclosure tem o objetivo de esclarecer a participação desses executivos nas irregularidades contábeis. A 10ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro expediu os mandados e também autorizou o sequestro de bens e valores dos alvos da operação. A atual diretoria das Lojas Americanas contribui com as investigações.

De acordo com a PF, os ex-diretores investigados teriam praticado a antecipação do pagamento a fornecedores com montantes obtidos via empréstimos bancários. A PF também levantou fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada.

Entre os crimes apurados, estão manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Em caso de condenação, as penas aos ex-executivos da rede varejista podem chegar a 26 anos de reclusão.

Em nota, as Lojas Americanas informaram que confiam nas autoridades que investigam o caso. “A Americanas acredita na Justiça e aguarda a conclusão das investigações para responsabilizar judicialmente todos os envolvidos.”

Polícia Federal faz operação contra ex-diretores das Lojas Americanas por fraude de R$ 25 bilhões

