Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2023

O ChatGPT é um protótipo de um chatbot com inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI especializado em diálogo. Foto: Play Store/Reprodução O ChatGPT é um protótipo de um chatbot com inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI especializado em diálogo. (Foto: Play Store/Reprodução) Foto: Play Store/Reprodução

O sucesso do ChatGPT tem feito com que a App Store (Apple) e a Play Store (Google/Android) sejam inundadas de aplicativos falsos do chatbot. No Brasil, uma versão duvidosa disponível na loja da Apple cobra R$ 29,90 semanais após a avaliação de três dias.

O ChatGPT, que tem a OpenIA como desenvolvedora, é gratuito para qualquer pessoa e está disponível apenas em versão web.

Existe, pelo menos, quatro apps com o nome ChatGPT ou que usam o logo da OpenIA na App Store. Na loja do Android, são mais de 50 apps falsos.

O “ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3” é um desses apps sem associação com a verdadeira desenvolvedora do robô. Ele está disponível gratuitamente para qualquer pessoa baixar, mas tem uma versão paga (R$ 29,90 por semana) que não deixa claro os diferenciais para quem assina.

Algumas avaliações criticam a exibição de anúncios em excesso, os erros constantes e as frases interrompidas do chatbot “como se atingisse o limite de caracteres”.

O que é

O ChatGPT é um protótipo de um chatbot com inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI especializado em diálogo. O chatbot é um modelo de linguagem ajustado com técnicas de aprendizado supervisionado e por reforço. O modelo básico que foi ajustado foi o modelo de linguagem GPT-3.5 da OpenAI, uma versão melhorada do GPT-3.

O ChatGPT foi lançado em novembro de 2022 e chamou a atenção por suas respostas detalhadas e articuladas, embora a precisão de suas informações tenha sido criticada.

O aplicativo usa modelo de linguagem GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer), algoritmos e enorme quantidade de informações da internet para gerar textos. A tecnologia pode, por exemplo, ser aplicada em diálogos automatizados. E algumas empresas já podem utilizá-la em seus produtos – é o caso do Duolingo, que usa GPT-3.

O original

Qualquer pessoa já pode testar o chatbot da OpenAI. A empresa pede para os usuários criarem uma conta antes e, em poucos minutos, já é possível interagir com a inovação.

Acesse o site chat.openai.com/chat;

Toque em “Sign up” para criar uma conta;

Depois, “Create an OpenAI account”;

Informe um e-mail, senha e confirme a criação da conta;

Após a confirmação, toque em “Try it” no topo da tela;

Inicie a conversa com o ChatGPT.

