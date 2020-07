Economia Lojas Empo encerra as suas atividades no fim de julho

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

Sede da tradicional loja na avenida Assis Brasil, em Porto Alegre, foi vendida Foto: Divulgação

As Lojas Empo informou que encerrará as suas atividades no fim deste mês. Presente no mercado gaúcho há quase 37 anos, a loja de departamentos foi fundada em de 1983 pelo empresário José Feijó Garcia.

A abertura foi motivada pela trajetória do precursor do Empório de Tecidos, rede que chegou a 53 pontos no RS, o comerciante polonês Wladislau Ryzewski (avô do atual diretor), que faleceu em 1986.

A Empo já teve seis filiais: duas em São Leopoldo, uma Novo Hamburgo, uma Cachoeirinha, uma Guaíba e uma no Shopping Total, em Porto Alegre, além da sua loja sede localizada na avenida Assis Brasil, 1.894, em frente ao viaduto Obirici, na Zona Norte da Capital gaúcha.

A matriz possuía 5.450 metros quadrados, contemplando um espaço de quatro andares, sendo reduzida atualmente a 1.500 metros quadrados.

A Empo é uma das mais tradicionais varejistas de Porto Alegre, sendo referência na Zona Norte por ser considerada uma loja de bairro. Atualmente, é dirigida pelo empresário Eduardo Ryzewski Garcia, filho do fundador, que assumiu a empresa em 2013, quando até então dividia com os irmãos Alexandre e Fernando a direção da operação.

Em meados de 2019, começaram as negociações de venda do imóvel sede da Empo, em virtude dos interesses da família de distribuição do patrimônio. A venda foi efetivada em dezembro do mesmo ano, sendo acordado a entrega do prédio e encerramento das atividades em outubro de 2020. Devido à pandemia do coronavírus, o processo foi antecipado para o final de julho.

Eduardo Garcia lamenta o fechamento da loja. Ele estava em tratativas para mudança de endereço, no entorno da localização atual, mas elas foram suspensas em virtude da crise gerada pela pandemia. O empresário planeja reestruturar o negócio com foco no e-commerce.

As vendas de queima de estoque estão sendo realizadas até o final deste mês no formato on-line pelas redes sociais da loja.

