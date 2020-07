Porto Alegre Para evitar contato com dinheiro, cartões TRI são distribuídos em terminais de ônibus em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

A cada semana, será escolhido um local diferente para a entrega, com divulgação prévia no site tripoa.net.br Foto: Samuel Maciel/Arquivo/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre informou que adotou mais uma medida para tentar evitar a propagação do novo coronavírus no transporte coletivo. A partir desta segunda-feira (20), a ATP (Associação dos Transportadores de Passageiros) começou a entregar cartões TRI a usuários de ônibus que ainda não utilizam o sistema.

Equipes realizam a entrega no Terminal Parobé, no Centro, distribuindo gratuitamente os cartões, que poderão ou não já ter a primeira recarga para as próximas viagens. A cada semana, será escolhido um local diferente para a entrega, com divulgação prévia no site tripoa.net.br.

Desde o início das medidas de isolamento social, o índice de pessoas que pagam a passagem de ônibus com dinheiro chegou a cerca de 20%. Agora, os registros da última semana apontam que mais de 30% dos usuários utilizam essa forma de pagamento.

“A ação que estamos desenvolvendo é um incentivo para que as pessoas migrem de vez para o TRI. Não existe a necessidade de manusear dinheiro, ainda mais durante a pandemia”, explicou o secretário municipal extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello. A prefeitura já recomenda o uso do TRI para evitar o contato com cédulas desde o início das medidas de prevenção ao coronavírus.

Como adquirir o cartão nos terminais:

– Verificar no site do TRI as datas e os locais onde estará equipe da ATP

– Confirmar com a equipe do local, apresentando o CPF, que não há um cadastro ou cartão em seu nome

– Apresentar carteira de identidade para fins cadastrais

– Escolher entre um cartão sem créditos ou com R$ 10 pré-carregados

Recargas posteriores podem ser feitas pelo site ou aplicativo do cartão TRI, no Posto TRI Terminal Triângulo (avenida Assis Brasil) ou na sede da ATP (avenida Protásio Alves, 3.885).

