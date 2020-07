Economia Banrisul lança linha de microcrédito para capital de giro e investimento

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

A modalidade oferece carência para o pagamento da primeira parcela Foto: Divulgação A modalidade oferece carência para o pagamento da primeira parcela. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Banrisul lançou, nesta segunda-feira (20), uma linha de microcrédito para atender as necessidades de investimento e capital de giro relacionadas à atividade de microempresas, visando manter ou ampliar a capacidade produtiva e a sustentabilidade dos empreendimentos.

Podem solicitar o financiamento microempreendedores pessoa jurídica nos segmentos da indústria, comércio, serviços e agropecuária com, no mínimo, seis meses de funcionamento e faturamento anual de até R$ 360 mil.

A linha de microcrédito conta com avaliação das características do negócio e da necessidade do recurso e, ainda, com o acompanhamento e orientação do Banrisul durante a operação de crédito. A modalidade oferece carência para o pagamento da primeira parcela, a partir da data de contratação, de até três meses para capital de giro e de até seis meses para investimento.

Os recursos são direcionados na compra de mercadorias para estoque e matérias-primas e insumos para produção, aquisição de máquinas e equipamentos novos ou usados, conserto de máquinas e equipamentos, melhoria ou ampliação de instalações e compra ou conserto de veículos automotores ou motocicletas, entre outros, desde que sua utilização ou aplicação atenda às necessidades operacionais do empreendimento.

Os clientes interessados podem contatar diretamente o seu gerente ou agência de relacionamento para obterem mais informações. Também podem solicitar o agendamento de atendimento presencial por meio do site www.banrisul.com.br ou pelo aplicativo Banrisul Digital.

As empresas que não são clientes do Banrisul e têm interesse na modalidade de microcrédito devem procurar a agência mais próxima do seu estabelecimento.

