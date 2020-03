Acontece Lojas Lebes é destaque nacional no Varejo

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

O presidente da Lebes, Otelmo Drebes recebeu a homenagem. (Foto: Reprodução/ Lojas Lebes)

A Lojas Lebes é uma das 10 varejistas com maior destaque no país, segundo reconhecimento do Grupo Eletrolar e das indústrias do setor de eletroeletrônicos. A informação foi revelada no último dia 10 de março, no evento Presidentes, na capital paulista, que contou com a participação da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos e importantes players do mercado brasileiro.

O presidente da Lebes, Otelmo Drebes, recebeu, pessoalmente, junto a integrantes da Diretoria, a homenagem pelo importante trabalho que a rede desenvolve junto às indústrias do setor e pela forte atuação no varejo do sul do país. A Lojas Lebes possui mais de 160 filias no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, um milhão de clientes ativos e mais de três mil colaboradores.

