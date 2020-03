Acontece Desempenho nas vendas de imóveis residenciais novos em Porto Alegre é positivo em janeiro

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Porto Alegre. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

A taxa de velocidade de vendas (relação das vendas sobre as ofertas) de imóveis residenciais novos em Porto Alegre foi de 6,78% (321 unidades) em janeiro, resultado superior comparado ao registrado do mesmo mês do ano anterior, quando atingiu a 6,62%, conforme apurou a pesquisa do Mercado Imobiliário da Capital elaborada mensalmente através de uma parceria firmada Sinduscon/RS e a Órulo. Em relação a dezembro de 2019, mês anterior, o resultado também foi superior, uma vez que nesse período a taxa foi de 5,32%.

O mesmo desempenho positivo não foi registrado nas vendas dos imóveis comerciais, ficando a velocidade de vendas (2,70% com a vendas de 23 unidades) inferior a registrada em dezembro/2019 (4,35%) e a registrada em janeiro/2019 (4,99%).

No acumulado de 12 meses (fev/19 a jan/20) foram negociados 4.297 unidades de imóveis novos em Porto Alegre. O desempenho foi inferior aos 12 meses fechados em janeiro de 2019 (4.638 unidades). Já nos lançamentos a reação foi positiva. De fevereiro de 2019 a janeiro de 2020 foram lançadas 3.729 unidades contra 3.354 unidades nos 12 meses fechados em janeiro de 2019.

Os negócios com apartamentos de um dormitórios puxaram as vendas em janeiro, representando 33,96% do total, seguidos dos apartamentos de dois dormitórios, com 32,71% e de três dormitórios (27,73%). Quanto ao estágio de obra, a pesquisa apurou que em ,6% dos imóveis negociados estavam na planta; 19,94% em obra e 44,80% concluídos.

Em janeiro cinco bairros concentram 57,26% do total negociado. São eles: Praia de Belas (25,87%), Petrópolis (13,08%), Jardim Europa (8,43%), Centro Histórico (4,94%) e Menino Deus (4,94%). Por fim, o volume em ofertas em de 2020 era de 5.589 unidades novas distribuídas em 359 empreendimentos.

