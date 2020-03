Acontece Snowland distribuirá mais de R$ 1 milhão em passaportes no projeto Neve Solidária

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Equipe do Snowland recebeu representantes das entidades que serão beneficiadas no Neve Solidária 2020. (Foto: Reprodução/ Snowland)

Proporcionar entretenimento em ambiente nevado e promover os esportes de inverno não são os únicos objetivos do Snowland, de Gramado (RS). O único parque de neve do Brasil tem entre as premissas principais o apoio a cultura e a promoção de ações de responsabilidade social.

Alinhado a isso, pelo sexto ano consecutivo o Parque realiza o “Neve Solidária”, projeto beneficente que iniciou na última -feira (6), promove a troca de alimentos não perecíveis (exceto sal), fraldas infantis e geriátricas e ração por entradas para a atração.

Este ano, serão disponibilizados 6 mil passaportes para os participantes, o equivalente a mais de R$ 1 milhão. “Em 2019, arrecadamos 18 toneladas de donativos. Nossa finalidade é ampliar esse número, beneficiando ainda mais as entidades assistidas”, informa o diretor executivo, Paulo Mentone, que completa: “Promovemos a ação social e, ao mesmo tempo, proporcionamos diversão para a comunidade. E isso é muito importante”.

Nesta edição, além dos moradores e entidades assistidas de Gramado, Canela, Três Coroas, São Francisco de Paula, Santa Maria do Herval, Nova Petrópolis e Igrejinha, serão contemplados também Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha e Taquara. “Serão 14 entidades auxiliadas destas onze cidades, dentre casas de reabilitação, APAEs, centro de atendimento ao idoso e ONG’s de causa animal”, conta o executivo.

Para participar do Neve Solidária, é necessário levar o donativo em uma das instituições ou pontos de troca participantes até o dia ço, e apresentar documento e comprovante de residência. Na ocasião, será entregue um cupom com código e chave de acesso que deverá ser validado antes da visita ao Parque no site.

Tudo o que for arrecado será repassado para as entidades assistenciais Projeto Esperança e Paz, CRERH, Desafio Jovem, Vale a Pena Viver, Casa Lar, Oásis Santa Ângela, Arcanjo São Miguel Hospital, APAE Caxias do Sul, APAE São Francisco de Paula, Angels, ONG dos Peludos, Apata, Focinho Amigo, CRERH e Amigo Bicho. “O Neve Solidária já faz parte do calendário do Snowland como um dos eventos mais importantes que temos. Estamos 100% engajados e confiantes de que vamos bater as metas e ajudar quem precisa”, finaliza Mentone.

O projeto tem apoio da Prumo Gráfica, Pro Imagem e da Brocker Turismo que, durante o período da ação, trocará alimentos não perecíveis (3kg) nas lojas da agência de turismo em Gramado ou Canela, por um ticket de transporte no Bustour, ônibus panorâmico da Serra Gaúcha que parte das respectivas cidades até o Snowland.

