Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Para o presidente da Associação Brasileira de Angus, Nivaldo Dzyekanski, ver empreendedores engajados em rememorar a história da raça é inspirador. Foto: Projeto Flying Studio Foto: Projeto Flying Studio

O município de Bagé, na Campanha Gaúcha, abrigará o primeiro hotel temático da raça Angus no Brasil. Idealizado pelo empresário e criador Luís Fernando Dallé, o Angus Hotel receberá R$ 10 milhões de investimento para uma estrutura que abrigará 90 quartos, com capacidade para 200 hóspedes, uma parrilla, além de adega de vinhos e espumantes regionais. A cargo da Dallé Construtora, o projeto será lançado em evento para convidados no dia 19 de março. A conclusão das obras está prevista para final de 2021.

Segundo Dallé, que também é dono do hotel temático do cavalo Crioulo na cidade, o empreendimento servirá para resgatar e preservar a memória do local, considerado a porta de entrada do primeiro exemplar Angus do rebanho brasileiro, trazido por Leonardo Collares Sobrinho em 1906. “Comecei a criar Angus há três anos e achei que faltava um relato dos feitos na nossa região”, afirma. A ideia é contar, por meio de fotos e pinturas pelas paredes do hotel, a história das cabanhas de Angus mais importantes do Uruguai, Argentina e Brasil. Para tornar a ideia ainda mais simbólica, o empresário adianta que está prevista uma escultura em concreto de um touro Angus de 2,5 toneladas. “Temos a preocupação de mostrar, através de uma narrativa, que Angus é excelência”, afirma.

Para o presidente da Associação Brasileira de Angus, Nivaldo Dzyekanski, ver empreendedores engajados em rememorar a história da raça é inspirador. “O hotel, sem dúvidas, irá agregar à região, movimentando a economia, gerando empregos e renda e, além de tudo, servirá de memória para a Angus em Bagé”, pontuou. No evento de lançamento do projeto, estarão presentes o presidente do Conselho de Administração da Angus, José Roberto Pires Weber, o vice-presidente do Programa Carne Angus Certificada, Milton Moraes Filho, e a gerente do Carne Angus, Ana Doralina Menezes.

