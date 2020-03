Acontece Porto Alegre recebe a 2ª edição do workshop Descomplicando o Mundo Digital

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Fotografia de Celular e Marketing Digital voltados para o Instagram

Num mundo cada vez mais digital, é fácil deparar-se com novas tecnologias ou termos inusitados. Alguns já entraram no nosso vocabulário diário, mas outros nem tanto. Como descomplicar e se adaptar a todas essas mudanças? Essa é proposta que três profissionais antenadas e que entendem do assunto apresentam no workshop Descomplicando o Mundo Digital. Que chega a sua segunda edição neste sábado, 14 de março de 2020, das 9h às 17h30min, no Pátio 24, em Porto Alegre. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link https://www.sympla.com.br/descomplicando-o-mundo-digital__795410

A ideia do workshop surgiu da convergência de temas como imagem e conteúdo. “Não é possível divulgar seu produto sem uma imagem que componha o que se quer dizer. Assim como uma boa fotografia precisa de técnicas e linguagem de marketing digital para ganhar um bom engajamento”, garante Vanessa Soares, jornalista e digital growth marketing, que está entre as ministrantes do curso.

Luciana Teixeira, à frente do Instagram Dicas Porto Alegre, que também ministrante do workshop, lembra que o curso é completo e chega com preço competitivo. “Tenho uma experiência gratificante no Instagram com o Dicas Porto Alegre, que cresceu organicamente. A origem de tudo foi a verdadeira paixão que tenho por morar aqui e conhecer minha cidade”, enfatiza Luciana.

O encontro deste sábado, já chega com promessa de outras edições. “Trata-se de um workshop para aprender a fotografar com o celular e as instruções do uso adequado dessas fotos no Instagram. Tudo com muitas dicas, técnicas, práticas e métricas. O Descomplicando não para de crescer! E felizmente, os participantes saem entusiasmados. E, o mais importante são as respostas nas vendas, que tem sido positivas”, conclui Carla Zigon, igualmente ministrante do curso.

workshop “Descomplicando o Mundo Digital”/Patio 24 – Trend 24 Corporate Av. Mariland, 777— POA – RS/ 14 de março/ 09h às 17h30min/ Turmas: até 40 participantes

Facilitadoras: Carla Zigon (Minhas Fotos, Minha História), Luciana Teixeira e Vanessa Soares (Dicas Porto Alegre). Informações e conteúdo completo em https://www.sympla.com.br/descomplicando-o-mundo-digital__795410 Whatsapp 51. 99870.5696

