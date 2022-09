Porto Alegre Lojistas do Pop Center Porto Alegre investem mais de R$ 2 milhões em painéis de energia solar

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

Mais de mil placas solares foram instaladas no telhado do Centro Popular de Compras. Foto: Tiago Ferroni/Divulgação Pop Center Foto: Tiago Ferroni/Divulgação Pop Center

Parte do Pacto Global da ONU, no qual uma das principais premissas é a promoção do desenvolvimento sustentável visando a proteção climática e ambiental, o Centro Popular de Compras de Porto Alegre instalou mais de mil painéis de energia solar. Os lojistas do Pop Center, através de um conselho gestor, decidiram investir mais de R$ 2 milhões em placas solares, produzindo energia limpa e renovável. O prazo de retorno do investimento é de aproximadamente quatro anos e nove meses.

A ideia surgiu a partir de uma necessidade dos próprios lojistas, pois o Pop Center, através de 700 lojas ativas, consome a energia equivalente a 324 residências por mês. Consequentemente, as contas começaram a encarecer. O aumento do consumo se deu a partir da instalação de novos transformadores de energia no local, pois o projeto inicial do prédio comportava apenas uma luminária por loja.

Segundo a CEO do Centro Popular de Compras, Elaine Deboni, essa iluminação era inviável, pois prejudicava a exposição das mercadorias. “Nós melhoramos bastante a iluminação do prédio, porém o consumo ficou acima do esperado e, por isso, optamos pela instalação das placas.” Como os lojistas não pagam condomínio, os gastos extras, como a energia fotovoltaica, são custeados por eles mesmo. “Os lojistas estão sempre pensando em melhorias para o seu negócio, pois o Pop é deles. As placas são 100% custeadas por eles, e fico muito orgulhosa de ver este movimento, pois a visão deles mudou muito em todos esses anos. Hoje nós temos verdadeiros empresários aqui dentro”, afirmou.

Pacto Global

Com a aquisição das placas de energia solar, o Pop Center garante a sua permanência no Pacto Global da ONU. Isso porque todas as empresas que integram a iniciativa precisam apresentar um projeto por ano, e este será apresentado em 2023. Além dos benefícios ambientais, a CEO também comemora as conquistas do Pop Center até os dias de hoje. “Estar no Pacto Global da ONU é a realização de um sonho. Por isso a comemoração correta não é sobre as placas, e sim onde as placas estão instaladas. Em um lugar onde ninguém acreditava, e olha onde chegamos”, relatou Elaine.

