Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2022

Carnaval de rua foi novamente cancelado em diversas cidades brasileiras Foto: Anselmo Cunha/PMPA Carnaval de rua foi novamente cancelado em diversas cidades brasileiras. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

Pelo segundo ano consecutivo, uma das principais celebrações dos brasileiros sofrerá restrições por causa da pandemia de coronavírus. O cancelamento do carnaval de rua em diversas cidades gera um cenário de incerteza para o comércio gaúcho e nacional, que sempre teve na data um momento de resultados positivos em suas vendas.

O presidente da FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul), Vitor Augusto Koch, ressaltou que, nesse período, as lojas especializadas em artigos de decoração e fantasias apresentavam um crescimento exponencial em suas vendas, e isso ajudava o comércio em geral. Além disso, os setores de hospedagem e alimentação também lucravam muito durante os quatro dias de realização da folia.

“Até 2020, as lojas especializadas em artigos típicos dos festejos carnavalescos chegavam a dobrar suas vendas na comparação com outros períodos do ano. Hotéis, pousadas, agências de viagens e restaurantes também tinham seu faturamento ampliado durante o carnaval, especialmente nas cidades litorâneas do Rio Grande do Sul. Hoje, repetindo o que aconteceu em 2021, vivemos um momento em que a população está procurando cuidar da sua saúde e das suas finanças, e isso deve se refletir, sim, em vendas menores no período”, avaliou Koch.

Segundo ele, restaurantes, bares, supermercados, lojas de vestuário, de calçados e de bijuterias também devem ser afetados por esse momento de incerteza.

Conforme a FCDL-RS, não é apenas o resultado das vendas no carnaval que traz apreensão para os lojistas. Fatores como o aumento da taxa básica de juros do País, a inflação em um patamar elevado, a redução do poder de compra do consumidor e o recrudescimento da pandemia de Covid-19 podem fazer com que o varejo não tenha o desempenho esperado no primeiro trimestre de 2022.

