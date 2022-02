Dicas de O Sul Projeto 50 Anos do Nativismo – Tempo e Movimento reúne grandes nomes da música gaúcha em Xangri-lá

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2022

Entre os músicos que se apresentarão, está Luiz Carlos Borges Foto: Andressa Camargo/Divulgação Entre os músicos que se apresentarão, está Luiz Carlos Borges. (Foto: Andressa Camargo/Divulgação) Foto: Andressa Camargo/Divulgação

Após o sucesso da primeira edição, realizada no fim do ano passado em Porto Alegre, o projeto 50 Anos do Nativismo – Tempo e Movimento chega ao litoral gaúcho.

No sábado (12) e no domingo ( , a partir das 20h30min, grandes nomes do nativismo estarão reunidos em Xangri-lá para celebrar o cinquentenário do movimento que mudou para sempre o consumo, o comportamento e a cena musical no Estado.

Na edição de Porto Alegre, foram apresentadas 20 canções. Dessa vez, 33 músicas serão interpretadas, contemplando tanto clássicos da Califórnia da Canção Nativa, que deu início aos festivais, quanto dos demais que se originaram do precursor evento de Uruguaiana. A curadoria é de Vinícius Brum, com direção musical de Marcello Caminha e Marcello Caminha Filho.

Estarão no palco localizado na Avenida Central 2.200, acompanhados da banda-base formada por Marcello Caminha, Marcello Caminha Filho, Matheus Kleber, Rhuan de Moura e Joaquim Velho, os seguintes intérpretes: Ângelo Franco, Cristiano Quevedo, Joca Martins, Edilberto Bérgamo, Ricardo Martins, Tatiele Bueno, Marcelo Oliveira, Jairo Lambari Fernandes, Kako Xavier, Pepeu Gonçalves, Fátima Gimenez, Maurício Barcelos, Lisandro Amaral, Ivan Terra, Adriana Sperandir, Wilson Paim, Luiz Cardoso, Lu Schiavo, Nilton Ferreira, Grupo Chão de Areia, Tuny Brum, Tambo do Bando, Elton Saldanha, Maria Helena Anversa, Carlitos Magallanes, Bah q´ Tri, Mas Bah, Juliana Spanevello, Lincon Ramos, Marcia Freitas, Luiz Carlos Borges, Nenito Sarturi, Renato Jr, Raineri Spohr, André Teixeira e Lucio Yanel.

O evento é gratuito, e protocolos sanitários como o uso de máscara e álcool em gel devem ser obedecidos. As duas noites de programação também ão transmissão pela página do festival no Facebook.

