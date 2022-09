Mundo Londres recebe líderes mundiais para o funeral da rainha Elizabeth II, entre eles Bolsonaro

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2022

Cerimônia com chefes de estado de todo o mundo acontece nesta segunda. (Foto: Reprodução)

O adeus definitivo a Elizabeth II se aproxima, e Londres recebeu neste domingo (18) chefes de Estado e de Governo de todo o mundo para acompanhar seu funeral, no último dia completo para que os britânicos possam prestar suas homenagens diante do caixão da monarca.

Um dos legados deixados por Elizabeth II enquanto rainha foi uma espécie de “diplomacia monárquica”. Ela entrou para a história como a soberana britânica que mais viajou pelo mundo e que mais se encontrou com líderes de outros países nos mais de 70 anos de reinado.

O rei Charles III recebeu presidentes, primeiros-ministros e monarcas do mundo inteiro no Palácio de Buckingham. Esta foi uma oportunidade para a Reino Unido ter o novo monarca reconhecido.

Entre os nomes presentes no evento estão o presidente norte-americano Joe Biden, o presidente francês Emmanuel Macron, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese já estão em Londres.

O presidente Jair Bolsonaro chegou na manhã de domingo na capital inglesa, visitou o caixão em Westminster Hall e prestou homenagem à rainha. À tarde, ele foi ao encontro diplomático com rei Charles ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, representou seu marido, Volodimir Zelenski, que não sai do país desde o início da invasão russa. Após a homenagem, ela se encontrou com a princesa Kate, esposa do príncipe William, no Palácio de Buckingham. O Reino Unido é um dos principais aliados de Kiev no conflito com Moscou.

Simbolismo

O impacto e o simbolismo da monarca mais longeva da história do país, com um reinado de sete décadas, ficam evidentes com a lista de participantes no funeral, um evento que Londres não registra desde a morte, em 1965, de Winston Churchill, que liderou o país durante a Segunda Guerra Mundial.

Sua nora, a rainha consorte Camilla, destacou que Elizabeth II foi uma “mulher só” em um mundo de homens, em uma mensagem transmitida à nação.

“Não havia mulheres primeiras-ministras, nem presidentes. Ela era a única, sendo assim penso que forjou seu próprio papel”, afirma a esposa do rei Charles III, que nunca esquecerá, segundo suas palavras, os “maravilhosos olhos azuis” da rainha, que faleceu aos 96 anos.

Cerimônia oficial

O funeral de segunda-feira (19) começará com o transporte do caixão da rainha, que está no Parlamento britânico, para a Abadia de Westminster.

Às 11h (7h de Brasília) começará a cerimônia fúnebre, oficiada pelo deão de Westminster, David Hoyle, e com um sermão de Justin Welby, líder espiritual da Igreja Anglicana, da qual o monarca da Inglaterra é o chefe desde o rompimento de Henrique VIII com Roma no século XVI.

Após a cerimônia, o caixão de Elizabeth II será levado em uma montaria, com a participação de militares, pelas ruas de Londres até o Wellington Arch, em Hyde Park Corner, em um cortejo que deve ser observado por um milhão de pessoas.

A partir deste ponto será levado de carro até o Castelo de Windsor, a 30 quilômetros de distância, onde acontecerão uma nova cerimônia fúnebre, apenas para a família, e o enterro.

