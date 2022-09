Mundo Família real, líderes mundiais e milhares de britânicos acompanham o funeral da rainha Elizabeth II

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Cortejo fúnebre da rainha Elizabeth II percorre as ruas de Londres Foto: Reprodução de TV Cortejo fúnebre da rainha Elizabeth II percorre as ruas de Londres . (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (19), o Reino Unido dá o seu último adeus à monarca com o reinado mais longevo da história do país. A família real, líderes mundiais e milhares de pessoas acompanham, em Londres, os últimos momentos da cerimônia de despedida da rainha Elizabeth II.

Primeiro funeral de Estado na Grã-Bretanha desde a morte do ex-primeiro-ministro Winston Churchill, em 1965, esta segunda-feira marca o clímax de um longo período de luto, onde os britânicos comparecerem em massa para se despedir da rainha.

Milhares fizeram fila por várias horas para ver o seu caixão no Westminster Hall do Parlamento britânico, e eventos memoriais foram realizados em todo o país.

Na manhã desta segunda, após uma missa, começou um cortejo de 2,5 quilômetros, pelas ruas de Londres, com a participação da família real. O destino final do corpo da monarca é a Capela Memorial do Rei George VI, no Castelo de Windsor.

Nesse pequeno recinto, encontram-se os restos mortais do pai de Elizabeth II, o rei George 6º, assim como de sua mãe, Elizabeth Bowes — mais conhecida como rainha mãe — e sua irmã Margaret. O local fica ao lado da famosa capela real de São Jorge, onde a maior parte dos membros da realeza está sepultada no Reino Unido. Os restos mortais do príncipe Philip, marido de Elizabeth II, também serão transferidos para a Capela Memorial do Rei George VI.

O sepultamento da rainha acontecerá em uma cerimônia privada por volta das 15h30min (no horário de Brasília).

Vários líderes mundiais, entre eles o presidente Jair Bolsonaro, acompanham o funeral de Elizabeth II, que morreu no dia 8 deste mês, aos 96 anos. O governo do Reino Unido decretou feriado nesta segunda-feira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo