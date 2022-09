Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 11 comunidades nesta semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2022

O Bota-Fora tem o objetivo de auxiliar a população a fazer o descarte de resíduos que não são recolhidos pelas coletas de lixo regulares Foto: Cristiano Antunes/PMPA

O projeto Bota-Fora, realizado pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), atende 11 comunidades nesta semana em Porto Alegre. Os trabalhos iniciam nesta segunda-feira (19) e prosseguem na quarta (21) e na quinta (22).

O Bota-Fora tem o objetivo de auxiliar a população a fazer o descarte de resíduos que não são recolhidos pelas coletas de lixo regulares, como eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, entre outros objetos volumosos.

A recomendação aos moradores dos locais atendidos é de que os materiais sejam disponibilizados em frente às residências na noite anterior ou até as 7h30min do dia do Bota-Fora. A divulgação do serviço é feita por meio de cartazes colocados em unidades de saúde, mercados, escolas, bares e associações de bairro.

Programação por comunidades

19/09 – Segunda-feira: Parque Belém (Glória), Recanto do Gaudério (Belém Velho), Nossa Senhora da Esperança (Belém Velho) e Afonso Lourenço Mariante (Belém Velho).

21/09 – Quarta-feira: Maria da Conceição (Partenon).

22/09 – Quinta-feira: Santa Clara (Partenon), União (Mario Quintana), Unidos (Rubem Berta), Batista Flores (Mário Quintana), Jardim Allegra (Mário Quintana) e Sapolândia (Lami).

