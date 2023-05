Porto Alegre Longa-metragem detalha a história do Monumento ao Laçador, símbolo oficial de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2023

Obra foi criada há 69 anos pelo escultor Antônio Caringi, também ressaltado pelo filme. (Foto: Cristine Rochol/Arquivo Pampa)

Localizada na esquina da rua Demétrio Ribeiro com a avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico de Porto Alegre, a Cinemateca Capitólio exibirá às 19h da próxima quarta-feira (24) – com entrada franca – o longa-metragem “Monumental! O Restauro de um Símbolo”. O filme destaca a história do Monumento ao Laçador e do pelotense Antônio Caringi (1905-1981), responsável pela escultura.

O roteiro e direção são assinados pelo renomado cineasta Jaime Lerner, um paulista radicado há quase 40 anos no Rio Grande do Sul. Ele destaca que a produção foi dividida em duas etapas: o registro da restauração e a filmagem de depoimentos e cenas de rua em Pelotas, Caxias do Sul e Porto Alegre.

“A ideia inicial era fazer um média-metragem, mas durante os estudos percebemos que tínhamos um material riquíssimo para um longa”, relata. Participam do filme o ator gaúcho Carlos Cunha, além de historiadores, acadêmicos e familiares de Caringi e operários que atuaram na restauração do monumento.

O filme foi produzido pela Spectra Filmes, a partir de uma iniciativa do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS). No patrocínio está o grupo Gerdau, ao passo que o financiamento é da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac).

Responsável pelo restauro da escultura e coordenador do projeto “Construção Cultural – Resgate do Patrimônio Histórico”, do Sinduscon-RS, Zalmir Chwartzmann comenta: “O resultado é inspirador e de alta qualidade, capaz de emocionar o público de todas as idades com uma homenagem ao herói gaúcho e um tributo à cultura gaúcha”.

História de quase 70 anos

Criado e executado por Caringi em 1954, o monumento confeccionado em metal reproduz a figura de um gaúcho pilchado e teve como modelo o folclorista João Carlos Paixão Côrtes (1927-2018). A obra está instalada na Zona Norte de Porto Alegre, nas imediações do Aeroporto Internacional Salgado Filho e, desde 1992, é o símbolo oficial da cidade desde 1992. No ano passado, foi submetida a um amplo processo de restauração.

(Marcello Campos)

