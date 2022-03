Saúde Losartana: médicos devem ser consultados antes da troca do medicamento

Por Redação O Sul | 10 de março de 2022

Interrupção abrupta do remédio pode estar associada a riscos potenciais paraaos pacientes, daí a importância de consultar um médico. (Foto: Reprodução)

Após a Safoni Medley anunciar que vai recolher preventivamente todos os lotes de remédios com o princípio ativo Losartana (indicado para o tratamento de pressão alta e insuficiência cardíaca), a empresa lançou um alerta de que os médicos devem ser consultados antes de interromper ou trocar a medicação.

Segundo a farmacêutica, a interrupção abrupta do tratamento com produtos contendo Losartana pode estar associada a riscos potenciais para a saúde dos pacientes, daí a importância de consultar um médico, inclusive para a adoção de algum tratamento alternativo.

A retirada do produto do mercado é uma “medida de precaução devido à presença de impurezas mutagênicas” na fórmula da medicação. Neste momento, o medicamento está sendo retirado de circulação para voltar ao mercado com o IFA (ingrediente farmacêutico ativo) ajustado.

“Dados da literatura mostram que, para a insuficiência cardíaca, o Losartana aumenta a sobrevida do paciente. Portanto, ele é um remédio de uso essencial, principalmente para os pacientes que também são diabéticos, porque também protege os rins”, afirma João Vicente da Silveira, cardiologista do Hospital Sírio Libanês.

Na avaliação do médico, o recolhimento causa preocupação, já que o medicamento é amplamente utilizado por pacientes hipertensos. No entanto, ele pode ser substituído por outros remédios anti-hipertensivos.

“O mais prudente neste momento é que os pacientes entrem em contato com seus médicos para buscar orientação se trocam esse remédio por outro ou se continuam com ele”, indica Silveira.

Outros fabricantes

Há outras farmacêuticas que produzem remédios com o princípio ativo Losartana, cuja indicação é para o tratamento de doenças cardíacas.

A Sanofi Medley esclarece que a medida de recolhimento dos remédios com Losartana acontece em consonância com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e em conjunto com órgãos regulatórios de outros países. Ou seja, os remédios estão sendo retirados das prateleiras de outros países além do Brasil.

Em um comunicado enviado a médicos, a farmacêutica relata que a Direção Europeia para a Qualidade de Medicamentos e Cuidados de Saúde (EDQM) exigiu uma análise para identificação da possível presença de uma impureza azido (“LADX”) nos remédios contendo losartana. E que, como medida de segurança e prevenção, a fabricação e a liberação desses produtos nas fábricas da Sanofi Medley foram suspensas até novas investigações.

A empresa garante que não recebeu relatos de eventos adversos que pudessem associar o uso de medicações com Losartana ao surgimento de problemas de saúde causados por mudanças no DNA de células.

Impurezas mutagênicas são substâncias químicas que podem causar mudanças no DNA de uma célula. “Este recolhimento é uma medida de precaução e, até o momento, não existem dados para sugerir que o produto que contém a impureza causou uma mudança na frequência ou natureza dos eventos adversos relacionados a cânceres, anomalias congênitas ou distúrbios de fertilidade. Assim, não há risco imediato em relação ao uso dessas medicações contendo losartana”, informou a farmacêutica por meio de nota.

